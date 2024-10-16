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▲方志友在IG上親曝現況，更喊話粉絲：「我們金鐘見！」（圖／IG beatricefang）

偶像劇女神方志友，憑藉著可愛的外表，屢屢出現在各個偶像劇中，總能掀起討論，而她去年在電影《本日公休》的表現，更是備受肯定，讓她一舉拿下去年的金馬獎最佳女配角，今年更是以《有生之年》入圍金鐘獎最佳女配角，也被視為奪獎大熱門，不過昨（15）日卻傳出她在樓梯間慘摔，導致腳板骨裂，而10月19日的金鐘獎頒獎典禮在即，她的復原狀況也成為外界關注的重點，對此她今（16）日稍早也在IG上曝光現況，表示：「還需要點時間。」據悉，方志友昨天是在定裝時不慎慘摔，而根據《TVBS新聞網》報導，近期她又正好罹患感冒尚未痊癒，當時狀況頗為嚴重，暈眩到走不了路，才會因此摔倒，還造成腳板骨裂，對此經紀人也出面回應：「真的就是不小心，目前還在觀察中。」而面對外界雪片般的關心，方志友稍早也終於在社群上發聲，曬出自拍照表示：「謝謝大家的關心，也謝謝各方熱心的體貼與幫忙，不好意思讓大家擔心了，我還行，只是有點痛、有點蠢、有點需要時間。」對於粉絲最擔心的金鐘獎頒獎典禮，她則回應：「我們金鐘見！」感謝外界的慰問。事實上，方志友沒多久前才剛完成鬼片拍攝，殺青後兩天因重感冒去掛急診，虛弱了3、4天。對此，方志友表示，可能是剛拍完鬼片「自己嚇自己」，導致太累、太害怕，加上拍攝環境遍布灰塵才導致身體發炎，所幸在打完抗生素後已復原許多，沒想到現在又發生跌倒意外。