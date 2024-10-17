冷凍水餃不要只會吃台糖、及第！台灣人非常愛吃水餃，尤其是超市、大賣場販售的冷凍水餃，保存方便也能快速烹煮，成為許多人冷凍庫必備的存糧。然而市面上冷凍水餃品牌眾多，現在大家最愛的又是哪一款呢？近日就有網友討論「冷凍水餃想換口味吃看看，有沒有人推薦？」結果一牌名為「東門興記」的冷凍水餃呼聲非常高，甚至連資深女星林青霞都愛吃！
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「冷凍水餃哪一個牌子最好吃？我真的好愛吃水餃喔！拜託大家推薦給我，我目前聽到的都只有台糖、及第跟灣仔碼頭，還有沒有其他牌，網路上買得到的也可以推薦。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「最近發現東門興記很有料喔！可以吃看看」、「東門興記超級頂，不過價格比較貴，可以網路買稍微便宜一點」、「東門興記白韭菜黃真的是要吃爆！超級好吃」、「我現在東門興記、台糖、及第三家輪流吃」、「林青霞也愛的東門興記推薦給你！家樂福跟網路上都有賣。」
冷凍水餃隱藏霸主！「東門興記」連林青霞都愛吃
由於記者沒有聽過「東門興記」冷凍水餃的頭銜，實際查詢後發現，這是一間擁有實體店家的老字號手工水餃店，已經擁有超過50年的歷史，不只店面生意好，在各大網拍網站銷售也是嚇嚇叫，像是momo購物網「東門興記」冷凍水餃3包組、5包組就賣破100萬組。
值得一提的是，該間「東門興記」水餃是電影天后林青霞的愛店，時至今日，還是有許多人奔著「林青霞最愛的水餃」奔去實體店家朝聖，林青霞過去也是因為住在東門附近，父親常常購買該家水餃，一吃就是十幾年成老主顧，經常一買就是上千顆，帶回香港享用或者致贈親友。
「東門興記」Google真實評價！口味選擇、價格一次看
仔細查看「東門興記」實體店面在Google的評價，也有表現不錯的4顆星評價，在網購平台則平均都有4.9顆星的高分，不少饕客都紛紛回應「在他們家買水餃已買了很多年了，當然是因為林青霞愛吃把我引去，但真的品質很不錯」、「不只有賣水餃，還有港點也非常好吃」、「實體店港點口味多，燒賣非常好吃，冷凍水餃買回家煮來吃也不錯」、「近年吃到最喜歡的冷凍水餃！已經回購10幾次了。」
至於售價方面，網購一包650g的冷凍水餃大約是210元至240元不等，因口味不同有不同價位，比市面上許多冷凍水餃售價較高；而如果是實體店面的話每包價格160元至230元不等，也是因口味不同有不同價格；口味則是有「豬肉高麗菜」、「豬肉韭菜」、「豬肉白菜韭黃」以及「豬肉蝦仁韭菜」。下次如果吃膩其他冷凍水餃品牌，不妨可以去吃看看「林青霞最愛的這味」！
🟡東門興記手工水餃
📍地址：台北市中正區金山南路一段124號
📍電話：02-2341-3452
📍營業時間：週二至週日08：00-17：30
📍交通：捷運東門站1號出口步行2分鐘抵達
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「最近發現東門興記很有料喔！可以吃看看」、「東門興記超級頂，不過價格比較貴，可以網路買稍微便宜一點」、「東門興記白韭菜黃真的是要吃爆！超級好吃」、「我現在東門興記、台糖、及第三家輪流吃」、「林青霞也愛的東門興記推薦給你！家樂福跟網路上都有賣。」
冷凍水餃隱藏霸主！「東門興記」連林青霞都愛吃
由於記者沒有聽過「東門興記」冷凍水餃的頭銜，實際查詢後發現，這是一間擁有實體店家的老字號手工水餃店，已經擁有超過50年的歷史，不只店面生意好，在各大網拍網站銷售也是嚇嚇叫，像是momo購物網「東門興記」冷凍水餃3包組、5包組就賣破100萬組。
值得一提的是，該間「東門興記」水餃是電影天后林青霞的愛店，時至今日，還是有許多人奔著「林青霞最愛的水餃」奔去實體店家朝聖，林青霞過去也是因為住在東門附近，父親常常購買該家水餃，一吃就是十幾年成老主顧，經常一買就是上千顆，帶回香港享用或者致贈親友。
「東門興記」Google真實評價！口味選擇、價格一次看
仔細查看「東門興記」實體店面在Google的評價，也有表現不錯的4顆星評價，在網購平台則平均都有4.9顆星的高分，不少饕客都紛紛回應「在他們家買水餃已買了很多年了，當然是因為林青霞愛吃把我引去，但真的品質很不錯」、「不只有賣水餃，還有港點也非常好吃」、「實體店港點口味多，燒賣非常好吃，冷凍水餃買回家煮來吃也不錯」、「近年吃到最喜歡的冷凍水餃！已經回購10幾次了。」
至於售價方面，網購一包650g的冷凍水餃大約是210元至240元不等，因口味不同有不同價位，比市面上許多冷凍水餃售價較高；而如果是實體店面的話每包價格160元至230元不等，也是因口味不同有不同價格；口味則是有「豬肉高麗菜」、「豬肉韭菜」、「豬肉白菜韭黃」以及「豬肉蝦仁韭菜」。下次如果吃膩其他冷凍水餃品牌，不妨可以去吃看看「林青霞最愛的這味」！
🟡東門興記手工水餃
📍地址：台北市中正區金山南路一段124號
📍電話：02-2341-3452
📍營業時間：週二至週日08：00-17：30
📍交通：捷運東門站1號出口步行2分鐘抵達