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▲網友討論冷凍水餃除了及第、台糖可以買之外，還有沒有推薦的品牌。（圖／翻攝自Pixabay）

▲實體門市跟網購都買得到的手工冷凍水餃「東門興記」，是電影天后林青霞的愛店。（圖/東門興記Google評價）

▲東門興記的冷凍手工水餃被老饕大推，許多人回購10幾次，雖然價位較高，但皮Q內餡飽滿深受歡迎。（圖/東門興記Google評價）

冷凍水餃不要只會吃台糖、及第！台灣人非常愛吃水餃，尤其是超市、大賣場販售的冷凍水餃，保存方便也能快速烹煮，成為許多人冷凍庫必備的存糧。然而市面上冷凍水餃品牌眾多，現在大家最愛的又是哪一款呢？近日就有網友討論「冷凍水餃想換口味吃看看，有沒有人推薦？」結果一牌名為「東門興記」的冷凍水餃呼聲非常高，甚至連資深女星林青霞都愛吃！一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「冷凍水餃哪一個牌子最好吃？我真的好愛吃水餃喔！拜託大家推薦給我，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「林青霞也愛的東門興記推薦給你！家樂福跟網路上都有賣。」由於記者沒有聽過「東門興記」冷凍水餃的頭銜，實際查詢後發現，，時至今日，還是有許多人奔著「林青霞最愛的水餃」奔去實體店家朝聖，，不少饕客都紛紛回應「、「近年吃到最喜歡的冷凍水餃！已經回購10幾次了。」，因口味不同有不同價位，比市面上許多冷凍水餃售價較高；，也是因口味不同有不同價格；。下次如果吃膩其他冷凍水餃品牌，不妨可以去吃看看「林青霞最愛的這味」！📍地址：台北市中正區金山南路一段124號📍電話：02-2341-3452📍營業時間：週二至週日08：00-17：30📍交通：捷運東門站1號出口步行2分鐘抵達