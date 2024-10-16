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中共解放軍東部戰區14日對台發動「聯合利劍-2024B」軍事演習，歐陽娜娜、張韶涵、林瑞陽、張庭等台灣藝人在微博轉發《央視新聞》的圍台軍演圖。對此，陸委會痛批，這些極少數藝人實不應一再為了個人私利，而淪為中共對台統戰威脅的棋子。陸委會今（16）日表示，中共向來以政治意識形態強力介入演藝活動，並以法令（如「營業性演出管理條例」等）明文規範要求藝人在陸演出必須進行政治表態，包括「不得危害國家統一、主權和領土完整」等，此種威權蠻橫作法，凸顯兩岸體制上的根本差異。陸委會指出，此次少數台灣演藝人員為求個人在陸發展利益，無視兩岸人民對於和平的渴望，及在台摯親家人安危，於微博平台轉貼中國大陸央視圍台軍事演習貼文，刻意附和中共對台武力威脅恫嚇，以言論自由包裝鼓吹對台戰爭暴力的惡劣主張，不但違反國際社會追求和平的普世價值，更嚴重傷害台灣民眾的情感，相關行為實不可取，相信所有台灣人民都會予以嚴厲譴責。陸委會痛批，這些極少數藝人實不應一再為了個人私利，而淪為中共對台統戰威脅的棋子，政府也再次呼籲演藝人員應審慎評估赴陸發展所必須面臨的政治風險，以及犧牲藝術創作自由的代價。