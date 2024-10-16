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▲片中張震和王柏傑扭打成一團，又踹又勒脖的肉搏戰，讓觀眾緊張到眼睛都不敢眨一下，高潮迭起的劇情也刺激影迷忍不住哀嚎敲碗。（圖／本地風光提供）

入圍第61屆金馬獎5項大獎的電影《餘燼》，日前終於正式舉行首場媒體試片，導演鍾孟宏斥資億萬製作成本，找來張震、莫子儀、金士傑、劉冠廷、王柏傑、李銘忠、馬志翔、侯彥西等人一同演出，拍攝場景橫跨台灣南北，甚至將背景拉到美國，不只滿場觀眾屏氣凝神，連首次看片的演員們也都被了大銀幕所震撼，跟著劇情一起抽絲剝繭、專注地進入《餘燼》世界。《餘燼》講述一起發生在市場裡的凶殺案劃破了寧靜，接二連三的刑事案件背後也都有著不為人知的關聯，而身為警官張振澤（張震飾演）與搭檔小蔡在諸多謎團中找尋線索，辦案方向卻逐漸分歧，這時出現一名陌生男子莫子凡（莫子儀飾演），不斷被喚醒的過往記憶，真相慢慢浮現，兩個執著於真相的人，也以各自的方式撕開歷史疤痕。以本片入圍金馬最佳男配角獎的莫子儀，一人分飾兩角展現了優雅的邪惡，回憶起對角色的詮釋，他也大方吐露當時的心境：「這些事情必須經過好多年，久到許多人都不一定能活到的中年，才能憑藉一點點的線索，和畢生的努力，才得以窺之一二。沒有人可以幫你，沒有人願意協助，那是多麼無助無力的旅程。」感悟頗深的他也表示這次的深度拍攝，讓自己獲益良多。目前公開的《餘燼》預告，才短短2分鐘就曝光超過10位超華麗演員名單，曾獲多次金獎肯定的大咖卡司楊謹華也加入演出，讓影迷期待度再次飆升，預告發布後，製片也收到源源不絕的海外發行詢問。片中張震和王柏傑扭打成一團，又踹又勒脖的肉搏戰，讓觀眾緊張到眼睛都不敢眨一下，高潮迭起的劇情也刺激影迷忍不住哀嚎敲碗，主演之一的陳以文拍胸脯保證，《餘燼》絕對是一部很不一樣的「鍾孟宏電影」。《餘燼》目前定檔將在11月15日全台上映，更多電影資訊請上官方社群查看。