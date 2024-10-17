我是廣告 請繼續往下閱讀

▲模型售價2120元，是店內人氣商品。（圖／記者周淑萍攝）

▲薩爾達傳說大師之劍在網路上一度哄抬到6500元的高價，台北快閃店售價4500元，可以立即省下不少錢。（圖／記者周淑萍攝）

▲日本專賣店的商品也可以買得到。（圖／記者周淑萍攝）

▲任天堂台北快閃店有不少瑪利歐經典角色的絨毛娃娃。（圖／記者周淑萍攝）

▲任天堂台北快閃店內有販售動物森友會生活用品，療癒感十足。（圖／記者周淑萍攝）

▲任天堂台北快閃店一早湧入不少民眾排隊入場。（圖／記者周淑萍攝）

任天堂台北快閃店「Nintendo POP-UP STORE」今（17）日於台北新光三越信義A9館開幕，預計持續到11月10日，佔地面積大約350坪，包含商品和遊戲試玩區，這次快閃店販售的產品主要以日本的 「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」販賣的商品為主，沒有台北限定款，開賣首日沒有寶可夢中心來得踴躍。《NOWnews今日新聞》搶先帶逛，看看有哪些必搶商品。現場直擊任天堂台北快閃店，店內大約350坪空間，設有遊戲試玩區，可以體驗任天堂相關遊戲，包含今（17）日發售的《超級瑪利歐派對 空前盛會》遊戲，都可以在現場免費體驗。此外，來店進行「Nintendo Account簽到」就有機會獲贈原創貼紙，款式隨機贈送，送完為止，每人每日限領一張。店內有哪些必逛必賣商品，整理五大區塊：最搶手的就是入口紅色檯面上的「模型」，一次超級瑪利歐、薩爾達傳說、斯普拉遁、動物森友會、皮克敏等主要角色的模型，不需要讓代購賺一手，直接快閃店就能買到，售價2120元，是不少玩家、收藏家一進店就會先搶的品項之一。薩爾達傳說相關周邊相較於瑪利歐少一點，其中快閃店開幕前討論度相當高的就是薩爾達傳說大師之劍，1:1比例，在網路上一度哄抬到6500元的高價，台北快閃店售價4500元，可以立即省下不少錢。店內有販售TOKYO專賣店的紀念T恤，有經典紅色和灰色可挑選，售價1635元，還有任天堂專賣店限定的抱枕、購物袋等。任天堂最經典IP超級瑪利歐在快閃店占地面積最大，除了經典角色的絨毛娃娃，遊戲內的食人花、問號磚塊、奧德賽帽子、全明星耀西，還有「驚奇」裡面會變身為大象，此外還有文具、餐盤等生活用品。療癒性十足的動物森友會，除了有度假風格的夏威夷襯衫，露營風格的餐盤也很直得搶購。🟡營業日期日期︰10月17日（四）～11月10日（日）11:00 ~ 22:00（因應新光三越周年慶 10/25~10/27 時間為 11:00~22:30）地點︰新光三越 台北信義新天地A9店9樓(台北市信義區松壽路9號9樓)🟡入場方式需憑「整理券」入場。整理券排隊位置在信義新天地 A9館1樓東側電梯門外，預計早上9點開始發放，11點開放入場，為了避免會場內擁擠，主辦單位將視現場狀況發放。🟡販售商品商品內容將以日本的 「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」販賣的商品為主，但不會有「Nintendo KYOTO」的限定商品，同時也不會有台北快閃店的限定商品，除了會有知名的遊戲商邊販售，也能賣到遊戲主機和遊戲片，販售的IP包含：超級瑪利歐、薩爾達傳說、斯普拉遁、動物森友會、皮克敏。