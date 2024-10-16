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▲Toyz入獄至今半年，受到最大影響的人除椅子的媽媽以外，還有31歲的台日混血女友篠崎泫，雙方甚至是在Toyz入監前一刻才公開認愛。（圖／IG hsyan0625）

▲Toyz在5月16日入獄時的模樣。（圖／讀者提供）

▲代理人轉述Toyz在獄中「沒什麼跟人說話，都是跟自己對話」。（圖／翻攝IG@Toyz）

知名網紅直播主Toyz因販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月，並在今年5月16日入獄服刑，編號為3469，至今他依然在台中監獄裡待著，但網路社群有交給女友與工作夥伴經營。今（16）日晚間Toyz的帳號無預警再度發文表示「一切安好」，同時也透過親友透露自己在獄中生活現況。編號3469受刑人劉偉健正在台中監獄服刑中，在5月15日當晚他就曾開告別直播透露，自己還有開設火鍋店的計畫，未來入獄後也會將社群轉交給女友篠崎泫以及其他工作室夥伴管理。Toyz入獄至今快要半年，今（16）日晚間他的各大社群也透過代管人幫忙發文報平安「一切安好」，貼文立刻引來大批粉絲給予關心，但也有人提問「火鍋店什麼時候開阿？」「椅子哥在裡面真的安好嗎？真的很怕出獄後整個人都變了，在監獄很容易被霸凌吧？」對此，Toyz社群代管人也一一做出回應，首先是火鍋店的問題，目前Toyz的火鍋店在其他工作夥伴的持續進行下，目前已經「剛裝潢完成，即將開幕」；至於Toyz在獄中的情況，代管人則轉述本人說法事實上，Toyz入獄至今半年，受到最大影響的人除椅子的媽媽以外，還有31歲的台日混血女友篠崎泫，雙方甚至是在Toyz入監前一刻才公開認愛，而椅子入獄後篠崎泫也不離不棄，常常前往台中監獄探望Toyz。日前篠崎泫也在節目《小姐不熙娣》上透露，自己每次探監都只有10分鐘能見到Toyz，兩人會相隔玻璃摸著不自覺哭泣，主要對談都是工作上的事務。由於見面時間太短，因此篠崎泫也坦言，雙方並沒有太多時間講述情感的話題，但都會透過書信寫上關心的話語。