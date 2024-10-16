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▲社區大書房取名「伊頓廳」，設計概念源自伊頓公學圖書館，鋪陳貴族社交意象，(圖／記者金武鳳攝，2024.10.16)

▲頂樓的空中廚房「都鐸KITCHEN」鼓勵住戶共享，落實社區公設成為家的延展。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.16)

鍾情打造英式古典建築的時代建設，在南屯區推出的「時代溫莎大廈」，復刻了英國溫莎城堡建築美學，獨一無二建築風格，以及顛覆一般大樓公設無用論，讓社區公設成為家的延展作法，深受菁英家庭青睞，連建築同業都絡繹前往朝聖，全案92戶已全數完銷的同時，位於台中公園首排、凌空27樓新案「時代公園大廈」也即將公開，獨特稀有性一樣引起矚目。基地位於南屯三厝街與三和街口的「時代溫莎大廈」，外觀設計以英式城堡為靈感，採用白鏽石、萊姆石和世紀金麻等石材做為建築基調，同時將建築大幅退縮23米，彰顯街角廣場氣度外，並結合垂直綠化、宜居陽台，搭配庭園中具有英倫風的白千層與光臘樹，及主牆上兩隻獅頭、廣場溫莎家徽石剪畫、都鐸王朝古典高燈等，完美刻劃了「時代溫莎大夏」獨一無二英倫風格。時代建設總經理許宏丞表示，房價愈來愈高，公設比高，住宅空間更見縮小，因此公設空間的共享更顯重要。「時代溫莎大廈」從大書房、大餐廚、大客廳的規劃，倡議社區公設共享，鼓勵住戶善用社區公設，突破一般大樓公設無用論，深受住戶認同。其中有不少獨具巧思作法，如捨棄傳統物業管理櫃台，社區咖啡廳「伊莉莎白廳」就採用低吧檯來拉近與住戶間的距離感，且輕食服務一應俱全，不僅凝聚社區情感，更讓社區秘書化身溫暖的管家。另外，頂樓的空中廚房「都鐸KITCHEN」也是一大亮點，呼應溫莎古堡的廚房，空間彷如石窟，採用罕見紅洞石薄板，考量耐震與隔音質材，更展現整體華麗感。置身「時代溫莎大廈」，處處都見英倫風，像社區大書房取名「伊頓廳」，設計概念源自伊頓公學圖書館，鋪陳貴族社交意象，也承續時代建設一直以來鍾情的英國貴族風格。「威靈頓廳」提供社區開會商議，往後拉起門來就是練琴室。「威廉王子廳」大膽運用真空管、黑膠、紅酒櫃，營造英倫紳士貴族品味。「時代溫莎大廈」是地上15層，地下四層英式古典建築，全案92戶全數完銷，目前已進入交屋階段。接著新案「時代公園大廈」即將公開，榮獲12項設計大獎，【國際認證 時代豪宅】團隊，直取一中商圈、中友百貨生活圈，凌空27F、公園首排，窗景就是32889坪公園綠海，規劃單純四併、42-46坪均質三房，安全制震、景觀御邸，宛如鑽石切割面綻放璀璨的建築外觀與湖景相映，收藏台中最美的天際線。禮賓專線 04-2228-5678。接待會館 育才北路77號(中友百貨旁)