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▲「小黃公車黃26」今（16）日通車，於逢甲國小正式宣布小黃公車前進大坑地區。（圖／台中市交通局）

國小學童也有專屬的公車開進校園！台中市政府交通局為方便學子就學和當地民眾的代步工具，提供北屯區大坑的逢甲國小學童以小黃公車通學需求，交通局長葉昭甫表示，台中市長盧秀燕重視偏鄉行的權益，利用計程車代替公車服務，克服一般公車無法設站行駛的區域，全力推動「小車大服務」的小黃公車，今年完成調查的乘客整體滿意度達95%，顯示深受民眾肯定。台中市交通局今（16）日在北屯區大坑逢甲國小舉辦「小黃公車黃26大坑啟航 國小版公車進校園滿足就學需求」上路宣傳活動，黃26路由松竹車站發車，沿途深入公車未服務路段並行駛到逢甲國小，滿足大坑地區居民及小朋友通學需求。在地民眾歡喜迎接小黃公車，以後上放學不必上為接送子女忙碌，完成公共運輸接駁最後一哩路。交通局表示，位在北屯區大坑的逢甲國小，大自然生態資源豐富，有如一座森林小學，為方便學子就學和當地民眾的代步工具，交通局以小黃公車提供最有溫度的乘車服務，今日在逢甲國小向市民宣布小黃公車通車路線前進大坑地區，由交通局長葉昭甫打頭陣，以生動活潑方式向小朋友說明市府小黃公車服務，有固定路線、固定站點、固定班次，全程搭乘免費，全年無休，市民的需求在哪裡，市府的服務就到哪裡。葉昭甫表示，市長盧秀燕重視偏鄉行的權益，利用計程車代替公車服務，克服一般公車無法設站行駛的區域，全力推動「小車大服務」的小黃公車，今年完成調查的乘客整體滿意度達95%，顯示深受民眾肯定。台中市小黃公車自106年起推動，從最初2條服務東勢區及豐原區的路線，擴展至今全市已有26條路線，服務山、海、屯區21個原縣區，路網再納入原市區的大坑，行駛公車難以到達的「巷仔內」，接送民眾到目的地，與市區的公共運輸無縫接軌。「黃26路小黃公車是首條開闢在縣市合併前，原台中市轄區的路線」，葉昭甫說，主要是考量逢甲國小及大坑北坑巷區域，因受限道路條件無市區客運行駛，交通局規劃黃26路小黃公車大坑松竹線，由松竹車站發車，行經大坑九號步道、大坑圓環，轉廍子路經中台科技大學，行駛北坑巷至逢甲國小，每日行駛4班次，服務業者為怡美交通有限公司。葉昭甫指出，推動黃26路小黃公車有賴關心過此案的各級民意代表，以及當地里長、區公所、小黃公車營運業者及逢甲國小全力協助，造福偏鄉的小黃公車。為達優化再進步，交通局不定期邀集居民、里長、民意代表、營運業者等相關單位滾動檢討路線成效，讓小黃公車服務更加符合地方民眾乘車需求。交通局說明，小黃公車服務邁向精緻、智慧化，今日起黃26路各班次發車時間，可至交通局網站查詢台中市小黃公車資訊、台中市公車即時動態資訊或行動裝置「台中公車」APP查詢。每輛小黃公車僅能載3到4人，建議於乘車前一天電話預約，如果預約人數較多時，車隊會多安排車輛提供載客服務，黃26路預約電話04-2436-6666 (怡美車隊)。