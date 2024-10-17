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蘋果今年9月推出新機iPhone16系列，現今已在全球多國熱銷，但在印尼當地市場卻遭遇了意外的阻礙，外媒指出由於蘋果未能遵守印尼促進本地產業發展的法規，投資金額方面未能完全兌現承諾，最終讓印尼政府決定至今仍限制 iPhone 16 在當地上市。根據《南華早報》報導，印尼政府尚未批准 iPhone 16 系列在當地的銷售，原因是蘋果未能遵守印尼促進本地產業發展的法規，其中原因主要涉及「國產化率」（TKDN）和投資承諾的問題。報導稱，蘋果在印尼僅投資1.48兆印尼盾（約新台幣30.57億元），但仍低於承諾投資總額1.71兆印尼盾（約新台幣35.4億元），也尚未兌現承諾在印尼投資4個研發設施的承諾。除了投資金額外，印尼工業部長古米旺（Agus Gumiwang）對此也指出，蘋果需要更新其 TKDN 許可證，該認證要求手機產品中的至少 40% 零件必須來自印尼本地，但這方面蘋果公司也未能通過印尼政府的認證，使得 iPhone 16 系列無法在當地市場銷售。印尼政府強調，這一規定是為了確保對那些對印尼展現堅定投資承諾的外資企業進行公平對待，蘋果公司必須在達到這些要求後才能恢復銷售。早在今年4月，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在雅加達與印尼總統佐科威會面時，曾提到在印尼建設製造工廠的可能性，但該計畫尚未有具體進展。與此同時，蘋果一直尋求在全球範圍內多元化其供應鏈，特別是考慮到美中貿易緊張局勢的加劇。越南和印度已經成為蘋果生產業務的新焦點，但印尼希望能吸引蘋果加大當地投資，以促進本土製造業的發展。然而，由於目前的國產化率不達標，印尼政府對蘋果新機的禁售措施可能會對蘋果的市場策略產生長期影響。