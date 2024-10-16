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▲中信兄弟今（7）日以4：3擊敗台鋼雄鷹後，確定奪下全年度勝率王位，而季後賽挑戰賽組合，也確定由統一7-ELEVEn獅交手樂天桃猿，首戰將在台北大巨蛋開打。（圖／統一獅提供）

中華職棒「台灣大賽」即將在周末開打，中信兄弟將和統一獅進行交手，兩支球隊球風各有千秋，過去也多次在總冠軍賽交手過。《NOWnews》也詢問兩位專業球評黃忠義和王翊亘的看法，，奪得總冠軍。雙方第一次在總冠軍碰頭，要追溯到1993年賽季，當年兄弟象（中信兄弟前身）當年兄弟以4勝2敗拿下冠軍，第二次交手是在2001年，當年兄弟象靠著養父鐵一夫當關，以4勝3敗擊敗統一獅，拿下總冠軍，2008、2009年兩隊連續兩年會師總冠軍戰，統一獅兩年都以4:3驚險擊敗兄弟象，「海公公」海克曼連續兩年拿下總冠軍戰MVP，也被譽為中職最強洋將之一。2020年兩隊睽違11年，再度在總冠軍戰對決，前4場打完中信兄弟取得3:1優勢，但統一獅上演超級大逆轉，連贏3場拿下總冠軍，2021年兩隊再度對決，中信兄弟直落4橫掃統一獅，拿下總冠軍，雙方前6次交手各拿下3座總冠軍。觀點：中信兄弟延續下半季的氣勢，通常這種球隊會比較佔優，而且從。然後因為這是統一獅的休息天數比較少，體能一定會有影響，很考驗教練的戰術考量和應變。觀點：統，因為台灣大賽要打的場次比較多，羅昂比較容易有問題，他年紀比較大一點，短休息天數對他的體力有挑戰。布雷克下半季稍微有一些不穩定，讓他跳過季後挑戰賽，可以讓他體力充電一下，到台灣大賽之後，洋投可能要扛兩場先發，所以換的話會比較好一點。這兩支球隊在攻擊方向完全不一樣，，我會認為兄弟這種攻擊模式的球隊，比較像美國職棒大聯盟會有大好大壞的情形，但反過來講，，而且兄弟在投捕看管上會特別下工夫，要找到速度起跑也不容易。