中華職棒「台灣大賽」即將在周末開打，中信兄弟將和統一獅進行交手，兩支球隊球風各有千秋，過去也多次在總冠軍賽交手過。《NOWnews》也詢問兩位專業球評黃忠義和王翊亘的看法，兩人異口同聲的表示，看好中信兄弟本季將以4：2擊敗統一，奪得總冠軍。
「獅象」曾6度會師總冠軍戰 雙方各拿3座總冠軍
雙方第一次在總冠軍碰頭，要追溯到1993年賽季，當年兄弟象（中信兄弟前身）當年兄弟以4勝2敗拿下冠軍，第二次交手是在2001年，當年兄弟象靠著養父鐵一夫當關，以4勝3敗擊敗統一獅，拿下總冠軍，2008、2009年兩隊連續兩年會師總冠軍戰，統一獅兩年都以4:3驚險擊敗兄弟象，「海公公」海克曼連續兩年拿下總冠軍戰MVP，也被譽為中職最強洋將之一。
2020年兩隊睽違11年，再度在總冠軍戰對決，前4場打完中信兄弟取得3:1優勢，但統一獅上演超級大逆轉，連贏3場拿下總冠軍，2021年兩隊再度對決，中信兄弟直落4橫掃統一獅，拿下總冠軍，雙方前6次交手各拿下3座總冠軍。
獅象對決鹿死誰手 球評分析
⚾黃忠義：中信兄弟4：2
觀點：中信兄弟延續下半季的氣勢，通常這種球隊會比較佔優，而且從洋投壓制力和牛棚來看，都是兄弟更好；打擊五五波，系列賽的關鍵會是防守。然後因為這是統一獅的休息天數比較少，體能一定會有影響，很考驗教練的戰術考量和應變。
⚾王翊亘：中信兄弟4：2
觀點：統一獅很有可能把羅昂換成布雷克，因為台灣大賽要打的場次比較多，羅昂比較容易有問題，他年紀比較大一點，短休息天數對他的體力有挑戰。布雷克下半季稍微有一些不穩定，讓他跳過季後挑戰賽，可以讓他體力充電一下，到台灣大賽之後，洋投可能要扛兩場先發，所以換的話會比較好一點。
這兩支球隊在攻擊方向完全不一樣，一支是積極出棒把球打進場內的類型，另一支是選球固守好球帶，追求長打的球隊，我會認為兄弟這種攻擊模式的球隊，比較像美國職棒大聯盟會有大好大壞的情形，但反過來講，在低比分的比賽，常打比較有突破僵局的可能，加上統一這種攻擊模式對上兄弟這種內野防守比較好的球隊，相對來說沒有那麼有優勢，而且兄弟在投捕看管上會特別下工夫，要找到速度起跑也不容易。
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雙方第一次在總冠軍碰頭，要追溯到1993年賽季，當年兄弟象（中信兄弟前身）當年兄弟以4勝2敗拿下冠軍，第二次交手是在2001年，當年兄弟象靠著養父鐵一夫當關，以4勝3敗擊敗統一獅，拿下總冠軍，2008、2009年兩隊連續兩年會師總冠軍戰，統一獅兩年都以4:3驚險擊敗兄弟象，「海公公」海克曼連續兩年拿下總冠軍戰MVP，也被譽為中職最強洋將之一。
2020年兩隊睽違11年，再度在總冠軍戰對決，前4場打完中信兄弟取得3:1優勢，但統一獅上演超級大逆轉，連贏3場拿下總冠軍，2021年兩隊再度對決，中信兄弟直落4橫掃統一獅，拿下總冠軍，雙方前6次交手各拿下3座總冠軍。
獅象對決鹿死誰手 球評分析
⚾黃忠義：中信兄弟4：2
觀點：中信兄弟延續下半季的氣勢，通常這種球隊會比較佔優，而且從洋投壓制力和牛棚來看，都是兄弟更好；打擊五五波，系列賽的關鍵會是防守。然後因為這是統一獅的休息天數比較少，體能一定會有影響，很考驗教練的戰術考量和應變。
⚾王翊亘：中信兄弟4：2
觀點：統一獅很有可能把羅昂換成布雷克，因為台灣大賽要打的場次比較多，羅昂比較容易有問題，他年紀比較大一點，短休息天數對他的體力有挑戰。布雷克下半季稍微有一些不穩定，讓他跳過季後挑戰賽，可以讓他體力充電一下，到台灣大賽之後，洋投可能要扛兩場先發，所以換的話會比較好一點。
這兩支球隊在攻擊方向完全不一樣，一支是積極出棒把球打進場內的類型，另一支是選球固守好球帶，追求長打的球隊，我會認為兄弟這種攻擊模式的球隊，比較像美國職棒大聯盟會有大好大壞的情形，但反過來講，在低比分的比賽，常打比較有突破僵局的可能，加上統一這種攻擊模式對上兄弟這種內野防守比較好的球隊，相對來說沒有那麼有優勢，而且兄弟在投捕看管上會特別下工夫，要找到速度起跑也不容易。