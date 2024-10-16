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▲甜蜜蜜的焦糖搭配上蛋香味，冰冰涼涼的布丁一直以來都是各年齡層都喜愛的甜點。（圖／翻攝自我愛全聯好物老實說 FB）

▲目前台灣市面上的布丁仍以「3個1組」的組合為主流。（圖／翻攝賣場網站）

▲日本的布丁從數十年前就暗藏秘密開關。（圖／翻攝江崎グリコ株式会社）

甜蜜蜜的焦糖搭配上蛋香味，冰冰涼涼的布丁一直以來都是各年齡層都喜愛的甜點，不過日前就有益智節目製作問題「為什麼布丁會設計3個1組販售？」結果答案竟出乎一般人的想法，也引發激烈討論。益智節目《全民星攻略》日前發出精華片段，當時題目問道「以往小家庭結構都是4個人，但在商店買布丁時通常是3個1組，會這樣設計的原因是什麼？」選項有「A：因為爸爸不吃」以及「B：不得不再買1組」。當時回答的來賓是舒子晨，她最後選擇答案B，並認為這是一種商人行銷的手法，「他賣布丁畢竟是商人，商人就是以商人角度出發，才不會管你爸爸吃不吃」，沒想到主持人蔡尚樺下秒公布正確解答就是「因為爸爸不吃」。蔡尚樺隨後詳細解釋，這項設計是根據70年代日本家庭結構所打造，當時的日本家庭通常在下午茶時間吃布丁，而該時段爸爸通常還在上班不在家中，因此才有了3個一組容量設計。影片曝光後，也立刻引發大批台灣網友激烈討論，一派人大喊答案太扯，也有人苦笑，「結果現在變成要買兩組回家，反正也可以冰著，乾脆不用改了」、「爸爸表示：難怪都吃不到」、「商人真的考慮的很多」、「我都一次吃三個，所以賣一排三個剛剛好」、「現在時代變了！爸爸回家也想要吃到布丁XD」。實際查詢目前台灣的全聯、家樂福、好市多等賣場的網站，發現布丁品項主流還是以的方式銷售，但是仙草凍、奶酪等品項則也出現4入一組的包裝方式，甚至在好市多賣場裡，還有6入、8入一組的大份量家庭號銷售方式供消費者做選擇。除了3入1組的日本布丁銷售模式之外，其實日本的布丁還藏有「神秘開關」，就是在布丁殼的底部有一個「尖角」，只要將其折斷就能讓布丁完美倒放在盤子上食用。事實上，這是日本大廠固力果（Glico）在1972年所開創的巧思，當時他們推出「Pucchin布丁」，研發專家就在布丁殼底部加入了這個「神秘開關」，當消費者折斷尖角後，空氣就會從底部灌入布丁殼，讓布丁能超滑順的離開布丁殼。但「神秘開關」這項設計是否有被引入台灣，則成為眾說紛紜的都市傳說，有一票6、7年級生都相當有印象但也有人表示從來沒看過，而且距今至少有20年之久，目前台灣市面上的布丁則都沒看見這項設計，因此真相已經無從考證了