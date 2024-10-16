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▲SM娛樂宣布和文泰一解除合約。（圖／X smtown）

▲文泰先前曾被拍到即使腿受傷也要去夜店嗨、牽女友逛大街等緋聞，不過當時未曾觸法，所以公司也都冷處理。（圖／活體複讀機 微博）

南韓偶像男團NCT前成員文泰一，今年8月28日無預警被經紀公司SM娛樂強制退團，並發布公告，稱他因涉嫌性犯罪案件，如今案件審理過程曝光，文泰一涉嫌觸犯「特殊強姦罪」，和2名友人共同犯案，對一名女子下手，引起外界譁然，而文泰一先前所屬的SM娛樂，今（16）日終於對外宣布與文泰一徹底切割，並向粉絲致歉。SM娛樂在聲明中指出：「要告知大家，本公司與文泰一的專屬合約已於2024年10月15日解除。泰一目前因刑事起訴案件正在接受檢方調查，這不僅是在專屬合約中構成解約的理由，也無法再維持藝人的信賴關係，因此在本人同意後，決定解除專屬合約。」最後更和外界致歉：「曾是本公司藝人的泰一，造成大家的困擾，我們再次表示歉意。」回顧整起事件經過，文泰一在今年6月份犯案，涉嫌與2名友人在飲酒後合謀性侵一名女子而遭到起訴，而文泰一在事件被立案後還跟著團體一同活動，公開和粉絲見面，直到8月中旬案件才被SM娛樂得知，經紀公司也火速切割，擔心被冠上「縱容性犯罪」的標籤，如今正式解約，也讓粉絲對於他的離譜行徑十分失望。其實早在NCT時期，文泰一的桃色醜聞就沒有斷過，他先是被拍到與女友當街約會，甚至還準備退團結婚，後又被不少人目擊，在腿傷而暫停活動時，他還跑去夜店狂歡，以及在日本找陪酒女等等，只是由於粉絲基數較少，而團體人數又多，因此這些緋聞也不了了之。