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台灣羽球一哥周天成近日在北極公開賽中勇奪男單冠軍後，今（16）日於超級750系列丹麥公開賽再接再厲，首輪上演「台灣內戰」，周天成以21：18、21：12直落二擊敗同胞王子維，成功在台灣內戰脫穎而出，取得對戰12連勝。北極公開賽冠軍積分入袋後，周天成目前總積分達到7萬4837分，男單世界排名躍升第9位。同時，周天成在年終賽參賽積分也增至8萬4340分，鞏固參賽資格。原先周天成首輪對手是來土地銀行台灣好手蘇力揚，但因有選手退賽，籤表經過調整後，周天成32強對手變成為世界排名第24的「羽球王子」王子維。首局周天成迅速取得3分領先，王子維隨後連得5分反超。周天成隨即調整狀態，以11：8進入技術暫停。暫停後，王子維兩度將追平比數，但周天成在關鍵時刻以19：18拿下局點，以21：18拿下首局。第二局周天成一直保持領先狀態，當比分來到12：10時，他打出7：0攻勢奠定勝基，最終以21：12直落二獲勝。接下來，周天成16強對手尚未確定，將是中國選手翁泓陽與南韓選手全奕陳中之間的勝者。