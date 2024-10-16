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行政院長卓榮泰今（16）日接見歐洲經貿辦事處長谷力哲，致詞時表示，台灣與歐盟是非常重要的經貿盟友與民主夥伴，期許處長接任後能夠促成雙方簽署「經濟夥伴協定」（EPA），進一步發展實質關係。對於近來中國發動軍演，感謝國際民主夥伴對台支持；谷力哲也表示雙方有很多合作機會，也有非常強健的民間交流，盼接任處長能協助發展雙邊合作關係，更不忘提及自己來自德國巴伐利亞，當地有許多山脈，期盼未來能與卓榮泰一同挑戰玉山。卓榮泰致詞時首先代表行政院竭誠歡迎谷力哲一行前來，並恭喜其榮膺新職，相信其必能發揮過去推動資訊安全業務相關經驗，持續深化歐盟經貿的各種發展，協助台灣與歐盟創造更廣泛、多元及深入的合作。卓榮泰指出，歐盟與台灣向來是非常重要的經貿盟友與民主夥伴。在經貿合作方面，歐盟是我國第4大貿易夥伴，也是我國最大外國投資來源，而台灣過去4年對歐投資總額，甚至追上過去40年的加總，成績斐然。雙方主要在半導體、數位與綠色轉型，以及供應鏈韌性等方面合作，這也是目前國際社會最重視的領域。卓榮泰進一步說，總統賴清德非常重視台灣在全球民主供應鏈的角色與付出，因此行政院積極發展總統所提「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控及次世代通訊，希望未來台歐盟雙方能參考台英「提升貿易夥伴關係協議」或台美「21世紀貿易倡議」等模式，持續精進及簽署雙方「經濟夥伴協定」（EPA），更進一步發展實質關係。卓榮泰強調，台灣與歐盟是非常重要的民主夥伴，感謝歐盟在歷次發表的印太合作戰略共同報告中，以及歐洲議會通過的友我決議案，都多次明確主張與台灣合作的重要性；同時，在世界衛生大會（WHA）中，許多歐盟會員國也公開支持台灣有意義地參與國際組織卓榮泰表示，今年5月中國宣布軍事演習，歐盟對外事務部也多次發表聲明，反對以武力脅迫方式片面改變現狀，這對台灣而言，是非常重要的國際支持，而國際民主夥伴國家對台灣的支持，讓台灣更有決心與信心。卓榮泰也提到，前總統蔡英文目前正在歐洲進行訪問，已先後造訪捷克、法國等國，接續將前往比利時，而前總統蔡英文在捷克發表演說時，也清楚向國際社會傳達「民主是我們不可妥協的一部分」的基本主張，希望台灣與歐盟各民主國家未來能更緊密團結合作。最後，卓榮泰再次歡迎谷力哲前來拜訪，今日雙方會晤的場地為行政院「玉山廳」，會場懸掛一幅台灣最高峰玉山的圖畫，希望處長在任內有機會能夠攀登玉山，飽覽美麗的台灣，同時也期盼台灣與歐盟之間的關係像玉山般永遠屹立不搖。隨後，谷力哲致詞時表示，他非常認同總統賴清德先前提及，現在是台歐盟雙邊關係史上最佳的時刻。歐盟是台灣最大外國投資來源，甚至超過美、日兩國在台投資的總額，這是進一步發展雙邊關係的強大基礎。谷力哲指出，歐盟與台灣雙邊有許多合作機會，除了傳統貿易與投資議題外，雙邊正共同面臨能源轉型課題，需要透過創新作為去推動潔淨能源相關政策；此外雙方也有相當強健的民間交流，包括教育、數位等各方面的合作，都具有相當大的合作潛力，他非常高興來台接任歐洲經貿辦事處處長一職，盼能協助發展雙邊合作關係。谷力哲提到，歐盟對外事務部數日前發布清楚的聲明指出，台海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具有戰略重要意義，強調歐盟與台灣的合作建立在雙方共同遵守民主、人權及法治的共同價值上，這也是雙方未來持續發展合作關係非常好的基礎。最後谷力哲再次感謝院長卓榮泰及同仁們接待，他也提及自己來自德國巴伐利亞，當地有許多山脈，因此非常喜愛登山，將會接受卓提出攀登玉山的邀請與挑戰，或許也能一起登山。