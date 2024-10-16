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▲齊廷洹在臉書上發出長文，吐露心聲。（圖／齊廷洹 臉書）

▲齊廷洹畢業於台大中文系，還曾當過汽車銷售業務，不僅會讀書，還非常會賣車。（圖／齊廷洹 臉書）

台灣已故紀錄片導演齊柏林的兒子齊廷洹，日前受邀到苗栗縣立圖書館演講，卻在活動開始前收到承辦人誤傳的訊息，內容提到「齊柏林導演的兒子，30歲」、「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」等不尊重的言論，讓他感到十分震驚，隨即憤而離開現場。目前相關承辦人員已經請辭，後續苗栗縣縣長鍾東錦也緊急公開致歉，不過仍擋不住網友的謾罵聲浪，對此，有自稱是齊廷洹前同事的網友出面發聲，直言：「說他靠爸真的是太抬舉了。」揭露齊廷洹不為人知的一面。回顧整起事件經過，齊廷洹11日時在臉書上發文，指出受邀至苗栗縣立圖書館演講，但卻突然收到徐姓承辦人傳來的Line，訊息寫著「齊柏林導演的兒子，30歲」、「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」等不尊重的言論，讓他非常震驚：「我甚至來不及截圖，回了一個問號，對方立刻收回。當然，我相信對方本來是要傳給她同事，或朋友，或家人，我不知道，也不在乎。」後續也難過表示：「如果可以，我也希望我爸還健在，我繼續當齊公子每天耍廢，可惜沒有如果。」事實上，今年30歲的齊廷洹畢業於台灣大學中文學系，非常會讀書；不只如此，齊廷洹繼承了老爸齊柏林的生前的熱愛，也相當喜愛老賓士車，據悉，齊廷洹曾為了慶祝教甄通過，成功任職台北私立東山中學的國文老師，於是瞞著父親花10萬積蓄買了一輛老賓士W124，後續齊廷洹因為太喜歡車，又跑到BMW應聘汽車銷售業務，一做就是1年多，不過後續因為父親過世，因捨不得父親留下的基金會乏人問津，才會接下基金會的工作。如今齊廷洹遭到羞辱一事，傳得沸沸揚揚，一名自稱是齊廷洹前同事的網友也出面發聲：「在我眼裡（齊廷洹）是個怪咖，台大畢業本來是東山的老師，結果跑來跟我這個學店。」更坦言在和齊廷洹相處過後才知道，他只是單純愛玩老車，才會自己投入車業。網友更感嘆齊廷洹非常有才華：「一個業務小白做幾個月業績，比我幹10年資歷的還要好，害我對自己存在的價值產生懷疑。」最後也笑稱：「說齊廷洹靠爸真的是太抬舉了，我爸也滿有錢的啊，讓我讀十幾年的明星私校、請了一堆家教，但我也考不上台大。」