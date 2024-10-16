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▲今（16）日晚間9時58分，花蓮縣近海發生規模5.2地震。（圖／中央氣象署）

▲0403花蓮7.2強震的能量釋放明顯趨緩，但仍會在特定時段出現較大餘震，民眾平時仍要提高警覺。（圖／中央氣象署）

今（16）日晚間9時58分發生芮氏規模5.2地震，震央位於花蓮縣政府東北東方8.9公里 ，位於花蓮縣近海，地震深度25.2公里，為極淺層地震，全台共19縣市有感，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此次地震為0403花蓮7.2強震的餘震，也是0403花蓮地震序列中，第100起規模5以上的地震。吳健富說明，今晚的發生花蓮外海的5.2地震，確認是0403的餘震，震央位置在0403花蓮7.2強震的北邊，雖然主震已經發生半年以上，能量的釋放也在減緩中，但不表示整個地震序列已經結束。以921地震為例，當時主震後的半年至一年，都陸續有出現較大餘震，所以民眾平時仍要提高警覺。吳健富表示，加上今天的規模5.2地震，0403花蓮7.2強震序列中，抱括主震在內，目前已經出現100起規模5以上地震，其中規模7以上1起，規模6至7有9起，規模5至6共90起，若再加上規模5以下總地震數已經突破1716起。此外，由於0403龐大的能量釋放，2024年台灣的「顯著有感地震」編號已經來到461；以台灣每年平均來看，顯著有感地震數量為130個，2023年更是只有85個，今年已經大幅超車。