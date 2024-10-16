2024MLB季後賽分區冠軍戰，17日國家聯盟1有一場賽事，由日籍球星大谷翔平領軍的洛杉磯道奇隊，將要和紐約大都會進行系列賽G3，目前雙方系列賽為1：1平手，雙方分別推出Walker Buehler和Luis Severino先發。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。
道奇和大都會對決 力拚國聯冠軍戰G3勝利
大谷翔平在進入季後賽後打擊表現平平，得點圈的表現雖然不錯，但在壘上無人的發揮卻不理想。道奇隊主帥Dave Roberts在記者會上受訪時，除了為他緩頰，稱壓制他的投手都是強投之外，也希望大谷可以止跌回升，用棒子多幫助球隊。
道奇隊G3先發為昔日少主Walker Buehler，他在對上聖地牙哥教士隊的分區系列賽G3，5局丟掉6分，不過那一場比賽的崩盤不能全算他頭上，守備的瑕疵也要記上一筆。而大都會派出的則是Luis Severino，他季後賽出賽2場，共12局投球丟掉6分自責分。
MLB季後賽賽程：
10/17
洛杉磯道奇 VS 紐約大都會（8：08）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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大谷翔平在進入季後賽後打擊表現平平，得點圈的表現雖然不錯，但在壘上無人的發揮卻不理想。道奇隊主帥Dave Roberts在記者會上受訪時，除了為他緩頰，稱壓制他的投手都是強投之外，也希望大谷可以止跌回升，用棒子多幫助球隊。
道奇隊G3先發為昔日少主Walker Buehler，他在對上聖地牙哥教士隊的分區系列賽G3，5局丟掉6分，不過那一場比賽的崩盤不能全算他頭上，守備的瑕疵也要記上一筆。而大都會派出的則是Luis Severino，他季後賽出賽2場，共12局投球丟掉6分自責分。
MLB季後賽賽程：
10/17
洛杉磯道奇 VS 紐約大都會（8：08）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
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