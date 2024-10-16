我是廣告 請繼續往下閱讀

▲10月16日至11月12日買CITY CAFE大杯以上，每杯贈1點，集滿4點可加價購或用指定點數免費換好禮。（圖／7-11提供）

▲CITY CAFE「咖啡渣循環再生經濟」計畫，以「潮玩城市」為設計理念推出多項穿搭實用商品。（圖／7-11提供）

▲icash 2.0「20週年紅色杯款」與「咖啡經典杯款」。（圖／7-11提供）

7-11旗下CITY CAFE迎接20周年，展開品牌永續計畫，以「從這杯開始與世界共好」出發，將咖啡紙杯、杯套全面採用「FSC森林永續認證」包材、持續推廣自帶杯與「OPEN iECO」循環杯服務，2024年預估藉由自主永續行動，減少100噸一次性塑料包材，減碳超過200噸，今年也啟動「咖啡渣循環再生經濟」計畫，持續展現7-11「地球永續、你我日常」永續理念。CITY CAFE「咖啡渣循環再生經濟」計畫，以「潮玩城市」為設計理念推出多項穿搭實用商品，其中更有4款為運用門市咖啡渣回收後轉化製作成城市潮流單品，並運用咖啡標語展現生活態度，包括T恤、漁夫帽、咖啡襪、隨行杯等，10月16日至11月12日期間買CITY CAFE大杯以上，每杯贈1點活動點數，集滿4點即可加價購或用指定點數免費換，10月16日至10月29日再加碼CITY CAFE大杯以上第2杯7折。根據最新統一超商永續報告書資料，2023年7-ELEVEN率超商通路之先全面採用「FSC 森林永續認證」咖啡紙杯，採購金額相較前一年度成長近 5 倍，積極回應聯合國永續發展目標（SDGs）第12項目標「責任消費與生產」，並接軌道瓊永續指數（DJSI）期待企業於積極發展同時重視環境影響。7-ELEVEN因應減塑意識與法規，整合集團資源建立「OPEN iECO 循環杯租借系統」已超過2500店，並提前於環境部法規要求前提供「OPEN iECO 循環杯蓋」，飲料杯與杯蓋均能循環使用。為進一步擴大友善使用體驗，「OPEN iECO 循環杯服務」可於A門市租借使用、B門市歸還，目前7-ELEVEN、星巴克與21Plus均為永續生態圈共好夥伴。即日起至今年12月31日前，到7-ELEVEN當筆租借循環杯享CITY CAFE濃萃系列省20元優惠，加上自帶杯折扣5元，等於每杯最多省25元。CITY CAFE以「一杯咖啡友善土地」為出發，2023年加入7-ELEVEN「永續農場」計劃，將門市咖啡渣與即期、已開封或不良報廢品回收約5公噸轉化為有機質肥料使用於契作田，生產約 2.2 萬顆新鮮高麗菜加入鮮食餐盒、香蕉約 20 萬根及玉米約 1 萬根，已有近 80 萬名消費者共同響應。2024年CITY CAFE進一步探索咖啡渣回收再利用可能性，耗時近一年展開「咖啡渣循環再生」計畫，藉由門市系統性回收機制，回收咖啡渣製成機能布料與鞋材，鎖定潮玩城市年輕客群，推出全新「CITY CAFE咖啡渣-城市潮流集點Go活動」，首度結合B型企業認證、並得過多項國際大獎的「ccilu馳綠」品牌合作，推出使用CITY CAFE咖啡渣回收製成的T-Shirt、漁夫帽、襪子，並合作販售ccilu馳綠防水咖啡靴。另也與甫獲德國IF設計獎的在地社會企業「木酢達人」合作，「探險旅行盥洗包」內含洗沐商品皆為使用在地林木修枝循環再製而成，持續結合理念相同的永續企業，一起擴大品牌永續影響力。除門市回收咖啡渣製成週邊商品外，還有因應CITY CAFE 20週年推出的「探險手提斜揹兩用咖啡杯袋」、「探險旅行盥洗包」，及icash 2.0「20週年紅色杯款」與「咖啡經典杯款」，迷你造型完全復刻CITY CAFE杯子。