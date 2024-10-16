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金屬中心在產業技術司及APEC PPSTI小組補助下，今年10月邀集來自日本、泰國、越南、馬來西亞、新加坡等5國專家學者舉辦「APEC數位醫療暨智慧醫院推動」研討會，共同探討及交流各國在數位醫療技術的發展以及智慧醫院的建置經驗。期望透過經濟體的互動，除促進「智慧醫療」的發展外，也能共同帶動APEC區域的大健康商機。經濟部產業技術司簡任技正戴建丞表示，臺灣在智慧醫療技術上的成熟度，將為亞太地區提供可參考的模式，也有助於促進跨國合作，推動整體醫療產業升級。經濟部補助法人結合業者先期參與發展智慧醫療所需的關鍵技術與整體解決方案，加速智慧醫療產業鏈的形成及推廣。金屬中心董事長林仁益表示，此次論壇重點為智慧醫療技術服務模式和示範點應用，分成「遠距醫療技術服務模式」、「智慧醫療疾病輔助診斷技術」、「資通訊技術連結智慧醫院管理」、「智慧醫療技術場域觀摩」四大主軸。藉由臺灣智慧醫療技術推動分享及APEC國際交流對談，期望未來透過跨國合作協助APEC亞太區域內智慧醫療技術實現目標。未來，金屬中心將持續配合政府政策，積極促進智慧醫療技術的國際交流與合作，並協助醫療產業升級轉型，推動臺灣在亞太地區智慧醫療領域貢獻。智慧醫療產業特性在於臨床需求與科技研發廠商間跨域合作，將醫學、資通訊科技和生物科技等領域的專業知識相互融合，以改善醫療服務，提高患者的生活品質。如此次研討會中分別透過台灣ICT醫材轉型案例介紹智慧醫療技術模式。為了讓各經濟體貴賓進一步了解臺灣智慧醫療產業發展，安排至陽明交通大學博愛校區數位醫學暨智慧醫療推動中心參訪，由中心主任楊智傑醫師介紹數位醫療產品方案及模擬病房，包括手術室、智慧病房、智慧診間、智慧遠距產品，藉由實地的技術場域觀摩使參與的APEC經濟體成員更加了解智慧醫療技術的應用情況，供APEC成員經濟體在推動發展精準智慧醫療解決方案時作為參考借鏡。