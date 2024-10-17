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▲113年推動地方政府發展原住民族教育發展方案嘉義市政府輔導會議，教育處副處長林喜信說明簡報內容。（圖／教育部）

為協助直轄市、縣市政府發揮地方特色，提供適地適性的原住民族教育政策，深化全民原教，教育部國教署委託國立臺中教育大學辦理「推動地方政府發展原住民族教育方案縣市輔導作業」，期經國教署、各直轄市、縣（市）政府及相關學者的共同努力，有效發揮各地區的獨有特性，為當地居民提供符應需求的整體性發展策略，以達全民原教之目標。國教署說明，由教育部會同原住民族委員會訂定推動的「原住民族教育發展五年計畫（110-114）」，迄今實施已有4年。為協助直轄市、縣市政府檢視相關發展情形是否與所提方案相符，國教署每年赴各直轄市、縣市政府辦理輔導會議，並邀請外部專家學者就發展現況加以分析檢視，以確保原住民族獲得與其文化背景相應之教育支持。以嘉義縣政府為例，該縣於112年度引入NGO組織資源，搭配該縣混齡協作中心、英語暨雙語教學資源中心，以及教育部因材網平臺等相關資源，積極辦理課輔活動，有效提升原住民學生之基本學力。此外，嘉義縣政府亦完成「家鄉百問」的編訂，透過知識擂臺競賽及專業師資搭配部落耆老授課方式，持續深化民族文化自信心。另為推展全民原教，嘉義市政府業委請鄒族耆老協助，以「原住民族文化」及「原住民族轉型正義」為主題，編輯出版品《鄒族的腳蹤》及《鄒族戰祭》，並提供學校作為授課參考教材，讓教師更熟悉多元族群文化觀念。國教署表示，各直轄市、縣（市）政府均已投注相當程度心力於整體性原住民族教育發展之上，未來將持續就課程發展、議題融入及原住民學生多元學習成就等方面持續關注並深化合作，以實踐攜手共進，適才適性之教育目標。