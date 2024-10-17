中華職棒「台灣大賽」確定上演象獅大戰的老戲碼，過去雙方曾6度會師總冠軍戰，各拿下3座總冠軍；而今年中信兄弟倒吃甘蔗，尤其下半季拿下38勝，也一舉拿下總冠軍賽門票。不過以逸待勞的兄弟是禍是福?仍是未知數。《NOWnews》也邀請中華民國運動彩券發展協會(CSDA)的5位分析師，來預測中職總冠軍賽的結果。
⚾分析師《饒爸》，預測：中信兄弟4-2勝
冠軍賽分析：下半季中信兄弟對戰統一獅12場拿下8勝，統一主戰投手古林睿揚跟羅昂，對戰兄弟又是敗多勝少，中信整體攻、守皆優於統一，牛棚的表現將影響戰局，看好中信兄弟第六戰回主場封王。
⚾分析師《沙恩》，預測：中信兄弟4-1勝
冠軍賽分析：中信兄弟本季在大巨蛋戰績是19勝9敗，統一獅則是1勝5敗，很有機會在大巨蛋拿下3連勝，第四戰踢館客場若沒能取勝，有很大機率回主場在第五戰登上王座，同時也能打破總冠軍賽第四戰後10連敗的難堪紀錄。
⚾分析師《羅蘋哥》，預測：統一獅4-3勝
兩隊實力接近，有可能會上演七場惡鬥。而統一獅先在挑戰賽中擊敗樂天，士氣上提升不少，且比賽感覺比中信兄弟更好，很有機會能在G1先拔得頭籌，也對整體戰局帶來改變，看好統一獅能扳倒黃衫軍。
⚾分析師《AA》，預測：中信兄弟4-2勝
冠軍賽分析：中信兄弟下半季火力凶猛，團隊共擊出40發全壘打，高居聯盟第一，且守備僅出現34次失誤，也是6隊中最少的。在高張力的總冠軍賽，全壘打能帶動士氣，突破僵局，而守備失誤則有可能葬送比賽勝利，中信兄弟在這兩項數據都優於統一獅，看好兄弟能6戰奪冠。
⚾分析師《運彩勇壯》：預測：中信兄弟4-2勝
下半季冠軍的球隊，通常都能延續氣勢到總冠軍賽，而兄弟又擅長在大巨蛋作戰，屆時超過3萬名球迷助威，會給統一獅造成極大的壓力，且中信兄弟在完整的休息後，投手群的狀況更好，尤其後援投手下半季回穩，都是兄弟能問鼎冠軍的最大優勢。
總冠軍賽G1 中信兄弟較被看好
目前《台灣運彩》尚未開盤，《球王體育賽事inplayZ》的社群資訊顯示，中華職棒總冠軍賽G1，中信兄弟不讓分勝賠率約為1.3，統一獅不讓分勝則是1.9，盤口較看好兄弟能搶下頭香。
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冠軍賽分析：下半季中信兄弟對戰統一獅12場拿下8勝，統一主戰投手古林睿揚跟羅昂，對戰兄弟又是敗多勝少，中信整體攻、守皆優於統一，牛棚的表現將影響戰局，看好中信兄弟第六戰回主場封王。
⚾分析師《沙恩》，預測：中信兄弟4-1勝
冠軍賽分析：中信兄弟本季在大巨蛋戰績是19勝9敗，統一獅則是1勝5敗，很有機會在大巨蛋拿下3連勝，第四戰踢館客場若沒能取勝，有很大機率回主場在第五戰登上王座，同時也能打破總冠軍賽第四戰後10連敗的難堪紀錄。
⚾分析師《羅蘋哥》，預測：統一獅4-3勝
兩隊實力接近，有可能會上演七場惡鬥。而統一獅先在挑戰賽中擊敗樂天，士氣上提升不少，且比賽感覺比中信兄弟更好，很有機會能在G1先拔得頭籌，也對整體戰局帶來改變，看好統一獅能扳倒黃衫軍。
⚾分析師《AA》，預測：中信兄弟4-2勝
冠軍賽分析：中信兄弟下半季火力凶猛，團隊共擊出40發全壘打，高居聯盟第一，且守備僅出現34次失誤，也是6隊中最少的。在高張力的總冠軍賽，全壘打能帶動士氣，突破僵局，而守備失誤則有可能葬送比賽勝利，中信兄弟在這兩項數據都優於統一獅，看好兄弟能6戰奪冠。
⚾分析師《運彩勇壯》：預測：中信兄弟4-2勝
下半季冠軍的球隊，通常都能延續氣勢到總冠軍賽，而兄弟又擅長在大巨蛋作戰，屆時超過3萬名球迷助威，會給統一獅造成極大的壓力，且中信兄弟在完整的休息後，投手群的狀況更好，尤其後援投手下半季回穩，都是兄弟能問鼎冠軍的最大優勢。
總冠軍賽G1 中信兄弟較被看好
目前《台灣運彩》尚未開盤，《球王體育賽事inplayZ》的社群資訊顯示，中華職棒總冠軍賽G1，中信兄弟不讓分勝賠率約為1.3，統一獅不讓分勝則是1.9，盤口較看好兄弟能搶下頭香。