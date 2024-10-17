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▲統一7-ELEVEn獅交手中信兄弟，由於台灣大賽賽制更改，確保有兩場主場票房。（圖／統一獅提供）

去年中華職棒首次在台灣大賽採用「2-2-3」賽制，這改變讓總冠軍賽的戰略布局出現新變數。與以往「2-3-2」賽制不同，新賽制統一7-ELEVEn獅只有兩場主場，中信兄弟將在大巨蛋連打3場，如果中信兄弟4戰橫掃統一獅，最快23日就將在台南棒球場封王，不會返回台中主場洲際棒球場，但這也代表兩隊一定至少有兩場主場票房。「2-2-3」賽制將使賽程更加特殊，特別是在3連戰對於投手的調度策略有很大不同。以過去「2-3-2」賽制為例，中段3連戰雖然對投手是一大挑戰，但隨後兩場比賽有較多的休息時間，能有效緩解投手的疲勞。不過，自從台灣大賽改為「2-2-3」賽制後，前4場結束後，將連續進行最後3連戰，意味著投手調整與體力分配將變得更加關鍵，也考驗著教練團的投手調度安排，球隊在戰術上必須更加靈活，投手的輪替與休息計畫需更為精細。此外，「2-2-3」賽制的變動也對各隊的主場安排產生影響。統一獅在總冠軍賽僅有兩場主場，中信兄弟前2戰主場都排在台北大巨蛋，在「百萬象迷」的加持之下，中信兄弟本季創下中職史無前例的場均破萬人進場紀錄，有機會在台灣大賽改寫票房紀錄。依照中職台灣大賽賽程安排，兄弟將在大巨蛋連打3場，統一獅G3、G4兩場主場分別排在大巨蛋、台南棒球場，如果戰線延長到G7，等於最後3場將移師洲際棒球場，如果兄弟能夠4戰橫掃獅隊，23日將在台南棒球場奪冠封王，但若系列賽戰到第5戰，兄弟還能夠再吃一波主場票房收入。