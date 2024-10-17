土耳其中部的馬拉蒂亞省（Malatya），當地時間週三發生規模5.9地震，深度僅10公里，大批民眾驚惶逃至室外，已知有超過40人在醫院接受觀察，但所幸沒有重大傷亡或經濟損失的報告傳出。
綜合《美聯社》等外媒報導，土耳其災害和緊急事務管理局（AFAD）表示，地震發生在當地時間16日上午10點46分，鄰近地區甚至遠至敘利亞北部都有震感，許多民眾逃至大街上，地震結束後好一段時間後，仍不敢返回室內。
馬拉蒂亞省和鄰近的埃拉澤（Elazig），當地學校緊急關閉，土國內政部長耶利卡亞（Ali Yerlikaya）表示，近190人受到地震影響，其中43人正在醫院接受觀察。
埃拉澤市長塞里福古拉里（Sahin Serifogullari）則指出，當天有十幾人在驚慌之下跳出窗戶，所幸都只受到輕傷。《BBC》的一段畫面顯示，地震時一群人差點被高空掉落的碎片砸中。
值得注意的是，馬拉蒂亞是2023年土耳其-敘利亞大地震時，受災嚴重的11個省份之一。馬拉蒂亞省長亞武茲（Seddar Yavuz）透露，去年的大地震發生後，當地許多面臨倒塌風險的建築物，基本上都已經拆除或進行人口疏散。
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馬拉蒂亞省和鄰近的埃拉澤（Elazig），當地學校緊急關閉，土國內政部長耶利卡亞（Ali Yerlikaya）表示，近190人受到地震影響，其中43人正在醫院接受觀察。
埃拉澤市長塞里福古拉里（Sahin Serifogullari）則指出，當天有十幾人在驚慌之下跳出窗戶，所幸都只受到輕傷。《BBC》的一段畫面顯示，地震時一群人差點被高空掉落的碎片砸中。
值得注意的是，馬拉蒂亞是2023年土耳其-敘利亞大地震時，受災嚴重的11個省份之一。馬拉蒂亞省長亞武茲（Seddar Yavuz）透露，去年的大地震發生後，當地許多面臨倒塌風險的建築物，基本上都已經拆除或進行人口疏散。