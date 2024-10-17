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▲連恩意外猝逝，令全球粉絲心碎。（圖／Liam Payne IG）

▲1世代曾經拿下7座全英音樂獎、4座MTV音樂錄影帶大獎、11座MTV歐洲音樂大獎、7座全美音樂獎等獎項。（圖／One Direction IG）

▲連恩今年3月發行新專輯《Teardrops》。（圖／Liam Payne IG）

前英國愛爾蘭偶像天團「1世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne），台灣時間今（17）日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間飯店墜樓身亡，享年31歲，震驚全球樂壇。據美媒《CNN》、《TMZ》報導，布宜諾斯艾利斯警方表示，16日下午（當地時間）接獲巴勒摩附近哥斯達黎加街的一家飯店的報案電話，聲稱一名男性疑似受到毒品或酒精的影響，具有攻擊性，接著該男從飯店3樓陽台摔至地面，被人發現時已經沒有生命跡象，此前，連恩和女友卡西迪（Kate Cassidy）9月30日抵達阿根廷。1世代2010年從英國選秀節目《The X Factor》發跡，成員有哈利斯泰爾（Harry Styles）、贊恩馬里克（Zayn Malik）、奈爾霍蘭（Niall Horan）、連恩潘恩（Liam Payne）及路易湯林森（Louis Tomlinson），至今發行5張專輯、舉行4次世界巡演，獲獎無數，當年風靡全球萬千少女。不過1世代2015年宣布將於隔年休團，暫停所有活動，成員贊恩、哈利依序單飛推出個人音樂作品，連恩也在2019年12月6日發行個人首張專輯《LP1》，2016年，23歲連恩和大10歲女歌手雪莉兒（Cheryl）交往，「姐弟戀」發展迅速，女方不久宣布懷孕，2017產下一名兒子，隔年，兩人宣布分手。