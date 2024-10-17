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朝鮮半島局勢緊張，北韓在15日動手炸毀連接兩韓的道路，並於17日證實完全封閉南部邊境與韓國連接的公路和鐵路，強調這是根據「把韓國規定為徹底的敵對國家」的憲法要求，所採取的合法措施。根據《韓聯社》報導，北韓官媒宣稱，已採取爆破措施，從物理上完全切斷了與韓國連接的公路和鐵路，這是根據「把韓國規定為徹底的敵對國家」的北韓憲法要求，加上敵對勢力嚴重挑釁導致戰爭一觸即發下，北韓所採取的合法措施。北韓國土環境保護省發言人聲稱，爆破對週邊生態環境沒有造成負面影響，從此連接南北韓的通道已被徹底分離。北韓國防省發言人並表示，封閉的南部邊境的永久防禦工事仍在繼續。韓國聯合參謀本部15日的消息顯示，北韓於15日中午12點左右，在兩韓軍事分界線以北，炸毀連接南北韓的京義線、東海線部分區間通路。