山本由伸點出穩定關鍵在「首局」！洛杉磯道奇在今（17）日稍早進行國聯冠軍戰G3的賽前記者會，確定將扛下國聯冠軍戰G4先發的日籍強投山本由伸，在記者會上接受訪問。針對個人在季後賽前2戰的表現差異，山本由伸自己點出穩定關鍵，直言：「比賽的開局非常重要。」，並稱讚對手紐約大都會是一支氣勢很強的球隊。
首戰狂失分 教士殊死戰復活
山本由伸由於右肩傷勢影響，直到9月才回歸陣中，並在生涯首次的季後賽，就扛下國聯分區系列戰G1的先發。然而，首局就被敲3支安打，包含Manny Machado的2分砲，最後只投3局就掉5分後退場，在季後賽留下慘澹開局。
不過在休息5日後，山本由伸在關鍵殊死戰G5再次先發，本場表現判若兩人。全場主投5局僅被敲2支安打、沒有失分，率領道奇以2：0淘汰教士，前進國聯冠軍賽，更成為道奇過去36年來，首位在季後賽「殊死戰」上至少能夠投5局且0失分的投手。
開局是關鍵 G4先發盡力而為
根據日本媒體《體育報知》的報導指出，山本由伸在記者會上表示：「果然開局是非常重要的，如果能率先搶分，就會左右比賽的走向，所以投球的開局同樣很重要。」
而談到即將先發面對的紐約大都會，山本由伸說：「做了很多開會討論，但到最後還是有點沒有下好決定，他們真的是個很棒的隊伍。」並補充表示：「我認為他們是一支非常有氣勢的球隊，而且有很多優秀的選手，我會盡力而為的。」
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山本由伸由於右肩傷勢影響，直到9月才回歸陣中，並在生涯首次的季後賽，就扛下國聯分區系列戰G1的先發。然而，首局就被敲3支安打，包含Manny Machado的2分砲，最後只投3局就掉5分後退場，在季後賽留下慘澹開局。
不過在休息5日後，山本由伸在關鍵殊死戰G5再次先發，本場表現判若兩人。全場主投5局僅被敲2支安打、沒有失分，率領道奇以2：0淘汰教士，前進國聯冠軍賽，更成為道奇過去36年來，首位在季後賽「殊死戰」上至少能夠投5局且0失分的投手。
開局是關鍵 G4先發盡力而為
根據日本媒體《體育報知》的報導指出，山本由伸在記者會上表示：「果然開局是非常重要的，如果能率先搶分，就會左右比賽的走向，所以投球的開局同樣很重要。」
而談到即將先發面對的紐約大都會，山本由伸說：「做了很多開會討論，但到最後還是有點沒有下好決定，他們真的是個很棒的隊伍。」並補充表示：「我認為他們是一支非常有氣勢的球隊，而且有很多優秀的選手，我會盡力而為的。」