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山本由伸點出穩定關鍵在「首局」！洛杉磯道奇在今（17）日稍早進行國聯冠軍戰G3的賽前記者會，確定將扛下國聯冠軍戰G4先發的日籍強投山本由伸，在記者會上接受訪問。山本由伸由於右肩傷勢影響，直到9月才回歸陣中，並在生涯首次的季後賽，就扛下國聯分區系列戰G1的先發。然而，首局就被敲3支安打，包含Manny Machado的2分砲，最後只投3局就掉5分後退場，在季後賽留下慘澹開局。不過在休息5日後，山本由伸在關鍵殊死戰G5再次先發，本場表現判若兩人。根據日本媒體《體育報知》的報導指出，山本由伸在記者會上表示：「而談到即將先發面對的紐約大都會，山本由伸說：「做了很多開會討論，但到最後還是有點沒有下好決定，他們真的是個很棒的隊伍。」並補充表示：「