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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押，本月1日檢方提訊時遭柯文哲拒絕，事隔半個月，檢方16日第五度提訊，柯文哲上午約9點沒有戴眼鏡進入北檢，面對媒體詢問不發一語。對此，前立委郭正亮認為，柯文哲應該睡得不好，因為他發現柯文哲以前的下眼袋沒有那麼大。郭正亮16日在節目《下班瀚你聊》指出，他發現柯文哲以前下眼袋沒有那麼大，有些人若沒睡好或者疲累時就會有下眼袋，認為柯文哲應該睡不好；郭正亮也說，很多人起床會水腫，位置不一定是在臉部，且有人甚至要到早上10點才會消掉，而有下眼袋可能也是水腫的症狀之一。針對基隆市長謝國樑被爆出在柯文哲的隨身碟裡被記載「200」，而謝國樑也坦承家族有人捐200萬元給民眾黨。郭正亮說，基隆副市長就是民眾黨的邱佩琳，所以她會幫民眾黨某些公職募款，這也合理，因此那筆錢有可能是透過民眾黨給其他公職，不一定是給柯文哲的。