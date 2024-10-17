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根據其經紀人Daniel Moldovan釋出的消息，前NBA球員、「澳洲大白熊」Aron Baynes選擇高掛球鞋，就此退休。他是2009年的落選秀，生涯為聖安東尼奧馬刺等5支球隊打過球，在NBA打了9個賽季，是一名實用的藍領中鋒。1986年生的Baynes，今年已經37歲，他在歐洲聯賽開啟職業生涯，2013年進入NBA，為馬刺、底特律活塞、波士頓塞爾提克、鳳凰城太陽和多倫多暴龍打過球，生涯出賽522場，場均上場16分鐘，可得到6分4.6籃板，在場上大多扮演替補中鋒，在場上捍衛禁區，進行卡位、掩護等紮實的苦工。Baynes也是澳洲男籃國家隊的一員，參加過2010年土耳其男籃世錦賽、 2014年西班牙男籃世界盃、里約奧運會和東京奧運。東京奧運期間，他在浴室不慎滑倒，嚴重傷到了頸部，頸部神經受損，還因此缺席了整個21-22賽季。2014年，Baynes隨馬刺隊奪得NBA總冠軍。不過他的生涯年應該是2019年，他在太陽隊打出了自己最好的賽季，在42場比賽（先發28 場）中場均貢獻11.5 分5.6 籃板1.6 助攻，投籃命中率為48.0% ，三分命中率為35.1%。