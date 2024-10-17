7-11咖啡買一送一優惠來了！即起至10月底前，到門市購買不可思議咖啡購買任一杯，即可免費獲得氮氣系列一杯，有機會低於5折爽喝，不過提供不可思義咖啡的門市較少，出門購買前別忘先查好線上地圖，以免白跑一趟；此外，全家、7-11本週都有霜淇淋買一送一優惠，快趁著入秋降溫前，再來享受一波霜淇淋快樂時光。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即日起至10月31日
◾「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡任一杯再贈氮氣系列1杯
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
舉例來說：購買「不可思議咖啡」燕麥拿鐵原價105元，即可贈送氮氣冷萃咖啡一杯（原價110元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾CITY PEARL全品項任選第2杯半價
舉例來說：
冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯半價，7.5折（原價75元、特價57元）
珍珠奶茶第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
📍門市｜10月19日、10月20日限定（限icash2.0、icash pay支付）
◾cold stone酷聖霜（酷聖石霜淇淋）買1送1，5折（原價59元、特價30元）
◾雪淋霜全口味霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾特大杯思樂冰買1送1，5折（原價45元、特價28元）
📍APP｜10月19日、10月20日限定
◾酷聖石任選10件490元，8.3折，可選冰淇淋／霜淇淋（原價59元、特價49元）
◾霜淇淋任選10件390元，7.9折（原價49元、特價39元）
◾大杯思樂冰10杯300元，7.7折（原價39元、特價30元）
◾特大杯思樂冰10杯320元，7.1折（原價45元、特價32元）
📍APP｜10月13日至10月19日
◾大杯厚乳拿鐵10杯390元，6折（原價65元、特價39元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式10杯600元，6.7折（原價90元、特價60元）
◾珍珠奶茶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯540元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾風味飲系列10杯460元，7.1折（原價65元、特價46元）
活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵
🟡全家便利商店
📍門市｜10月16日至10月20日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元，5.5折（原價99元、特價55元）
◾特大杯冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜10月18日至10月20日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾御茶園冷山茶王500ml 買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾泰山Cheers強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾Gery厚醬起司蘇打餅買1送1，5折（原價49元、特價25元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯冰馥芮白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
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📍門市｜即日起至10月31日
◾「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡任一杯再贈氮氣系列1杯
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
舉例來說：購買「不可思議咖啡」燕麥拿鐵原價105元，即可贈送氮氣冷萃咖啡一杯（原價110元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾CITY PEARL全品項任選第2杯半價
舉例來說：
冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯半價，7.5折（原價75元、特價57元）
珍珠奶茶第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
📍門市｜10月19日、10月20日限定（限icash2.0、icash pay支付）
◾cold stone酷聖霜（酷聖石霜淇淋）買1送1，5折（原價59元、特價30元）
◾雪淋霜全口味霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾特大杯思樂冰買1送1，5折（原價45元、特價28元）
📍APP｜10月19日、10月20日限定
◾酷聖石任選10件490元，8.3折，可選冰淇淋／霜淇淋（原價59元、特價49元）
◾霜淇淋任選10件390元，7.9折（原價49元、特價39元）
◾大杯思樂冰10杯300元，7.7折（原價39元、特價30元）
◾特大杯思樂冰10杯320元，7.1折（原價45元、特價32元）
📍APP｜10月13日至10月19日
◾大杯厚乳拿鐵10杯390元，6折（原價65元、特價39元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式10杯600元，6.7折（原價90元、特價60元）
◾珍珠奶茶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯540元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾風味飲系列10杯460元，7.1折（原價65元、特價46元）
活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵
🟡全家便利商店
📍門市｜10月16日至10月20日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元，5.5折（原價99元、特價55元）
◾特大杯冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜10月18日至10月20日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾御茶園冷山茶王500ml 買1送1，5折（原價35元、特價18元）
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◾泰山Cheers強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾Gery厚醬起司蘇打餅買1送1，5折（原價49元、特價25元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯冰馥芮白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買