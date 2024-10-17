統一獅賞兄弟7年第6亞！中華職棒35年台灣大賽將在本周六開打，由傳統老牌隊伍統一7-ELEVEn獅，繼2021年後再度交手中信兄弟。統一獅最後一次奪冠要回溯到2020年，當時對手便是兄弟，在代理總教練「餅總」林岳平的領軍下，面對系列賽1：3的劣勢，完成3連勝的奇蹟逆轉，不僅賞了兄弟7年內的第6座亞軍，林岳平也在扶正總教練首年就封王。
統一克服1：3逆境 賞兄弟7年第6亞
中職歷史上，曾在台灣大戰上演過6次「獅象大戰」，雙方各拿下3次冠軍，最近一次是2021年，當時兄弟以4：0橫掃統一，收下由兄弟象改為中信兄弟時代的第一座總冠軍。不過談到2020年的台灣大賽，或許是許多象迷不願回憶起的記憶。
中職31年台灣大賽，由上半季冠軍兄弟，交手下半季冠軍統一，兩隊分別相隔10年、7年沒有拿下總冠軍。首戰獅隊作客洲際率先搶下1勝，但後續接連吞敗，陷入1：3的局面，在背水一戰的G5中，布雷克飆出9局完封好投，幫助獅隊找回氣勢。
在接續的G6、G7中，猛威爾、泰迪先發雖有失分，但卻靠著打線爆發，頻頻將比分超前，最終在洲際球場，以7：4擊敗兄弟，完成系列賽大逆轉。獅隊成功奪下暌違七年的總冠軍，同時是隊史第10冠，而兄弟則是拿下7年內的第6座亞軍，成為網友們口中的「七年六亞」。
潘威倫奪FMVP 餅總扶正總教練
統一連贏3戰封王，成為繼2001年及2015年後，再有球隊在1：3落後的情況下，逆轉贏得總冠軍。資深球星「TAKE」潘武雄功不可沒，在G6聯手陳鏞基掃出6分打點，幫助獅隊以12：1大勝兄弟，總計在台灣大賽出戰5場比賽，繳出高水準的4成71打擊率，貢獻7分打點，包含1轟，收下生涯首座FMVP。
另一方面，2020年季初接任獅隊代理總教練的林岳平，在帶隊成為下半季冠軍後，就被扶正為總教練，結果一路過關斬將，帶隊在台灣大賽完成3連勝逆轉，首年執教就拿下台灣大賽冠軍。
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中職歷史上，曾在台灣大戰上演過6次「獅象大戰」，雙方各拿下3次冠軍，最近一次是2021年，當時兄弟以4：0橫掃統一，收下由兄弟象改為中信兄弟時代的第一座總冠軍。不過談到2020年的台灣大賽，或許是許多象迷不願回憶起的記憶。
中職31年台灣大賽，由上半季冠軍兄弟，交手下半季冠軍統一，兩隊分別相隔10年、7年沒有拿下總冠軍。首戰獅隊作客洲際率先搶下1勝，但後續接連吞敗，陷入1：3的局面，在背水一戰的G5中，布雷克飆出9局完封好投，幫助獅隊找回氣勢。
在接續的G6、G7中，猛威爾、泰迪先發雖有失分，但卻靠著打線爆發，頻頻將比分超前，最終在洲際球場，以7：4擊敗兄弟，完成系列賽大逆轉。獅隊成功奪下暌違七年的總冠軍，同時是隊史第10冠，而兄弟則是拿下7年內的第6座亞軍，成為網友們口中的「七年六亞」。
潘威倫奪FMVP 餅總扶正總教練
統一連贏3戰封王，成為繼2001年及2015年後，再有球隊在1：3落後的情況下，逆轉贏得總冠軍。資深球星「TAKE」潘武雄功不可沒，在G6聯手陳鏞基掃出6分打點，幫助獅隊以12：1大勝兄弟，總計在台灣大賽出戰5場比賽，繳出高水準的4成71打擊率，貢獻7分打點，包含1轟，收下生涯首座FMVP。
另一方面，2020年季初接任獅隊代理總教練的林岳平，在帶隊成為下半季冠軍後，就被扶正為總教練，結果一路過關斬將，帶隊在台灣大賽完成3連勝逆轉，首年執教就拿下台灣大賽冠軍。