我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅系列賽以4：3擊敗中信兄弟奪得中職31年總冠軍。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.08）

▲統一獅總教練林岳平帶領統一獅奪下中職31年總冠軍。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.08）

▲統一獅系列賽以4：3擊敗中信兄弟奪得中職31年總冠軍。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.08）

統一獅賞兄弟7年第6亞！中華職棒35年台灣大賽將在本周六開打，由傳統老牌隊伍統一7-ELEVEn獅，繼2021年後再度交手中信兄弟。統一獅最後一次奪冠要回溯到2020年，當時對手便是兄弟，中職歷史上，曾在台灣大戰上演過6次「獅象大戰」，雙方各拿下3次冠軍，最近一次是2021年，當時兄弟以4：0橫掃統一，收下由兄弟象改為中信兄弟時代的第一座總冠軍。不過談到2020年的台灣大賽，或許是許多象迷不願回憶起的記憶。中職31年台灣大賽，由上半季冠軍兄弟，交手下半季冠軍統一，兩隊分別相隔10年、7年沒有拿下總冠軍。在接續的G6、G7中，猛威爾、泰迪先發雖有失分，但卻靠著打線爆發，頻頻將比分超前，最終在洲際球場，以7：4擊敗兄弟，完成系列賽大逆轉。統一連贏3戰封王，成為繼2001年及2015年後，再有球隊在1：3落後的情況下，逆轉贏得總冠軍。資深球星「TAKE」潘武雄功不可沒，在G6聯手陳鏞基掃出6分打點，幫助獅隊以12：1大勝兄弟，另一方面，