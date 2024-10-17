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台灣職籃今年夏天誕生新聯盟TPBL，該聯盟球季即將在本周末開打，上一季的P.League+冠軍球隊新北國王本季也將參加此聯盟的季賽。國王球星林書豪確定回歸球隊，也意味著新賽季無法在PLG看到他的身影。他在昨（16）日深夜於個人社群網站上發文，向PLG聯盟以及內部工作人員告別，直言：「這15個月裏，有很多美好的回憶」。我深受許多的祝福，能在 @p.league.official 的15個月裏，有很多美好的回憶。我第一次在臺灣球迷面前打球，與 @kaohsiungsteelers 一起度過了一個童話般的賽季，在國王實現了與弟弟並肩作戰的畢生夢想，也一起度過了一個奇蹟般的賽季，還跟 @newtaipeikings 贏得一個冠軍。但最重要的是，我有機會重新燃起對籃球的熱情。感謝P+的工作人員、球隊和聯盟提供了一個打籃球的平臺。我會深深地想念你們所有人，當然如果沒有辛苦工作的媒體、裁判和你們每一個最棒的粉絲，這一切就不會發生。你們都真的幫助到我，感謝。我也很期待能以 @tpbl.tw 球員的身分參與新賽季，一起創造更多的回憶。一如既往，我們一起、可以走得更遠！週六晚上見而P.League+目前的掌舵者陳建州也在該文底下留言：「獻上我們最美的祝福，願新賽季平安健康快樂，一切盡在不言中！」