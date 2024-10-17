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中華職棒35年台灣大賽將在本周六（10/19）正式開打，由季後挑戰賽的勝者統一獅對陣年度戰績第一的中信兄弟，上演經典的「獅象大戰」。回顧中職35年歷史，獅象2隊共在總冠軍賽有6次交手紀錄，2隊各拿下3次冠軍，可說是不分軒輊，，最終也率領統一獅奪下2008年中華職棒的總冠軍，該年海克曼不但幫助球隊奪下2連霸，也順利拿下FMVP殊榮。海克曼過去在來到中華職棒的舞台前，曾有過5年的大聯盟資歷，算是具備一定實力的洋投。而他在2007年，也就是來台前一年時效力於釀酒人隊3A，在41場出賽中拿下18次救援成功，表現不俗，在無球可打的情況下，海克曼也先回到家鄉等待下一次機會，最終在睽違將近一年左右的時間，而海克曼剛來到台灣初期時，主要也是擔任後援工作，但起初表現卻很普通。不過隨著後續獅隊時任總教練呂文生，防禦率也一路下探，也幫助獅隊奪下該年中華職棒的年度第一。來到該年2008年的季後賽舞台，獅隊面對的對手是從挑戰賽上勝出的兄弟象隊，海克曼也擔任首場比賽先發，雙方最終一路鏖戰系列賽G7，海克曼再度在休息3天時間後擔綱先發，，海克曼也是繼2007年的費古洛之後，再度得到FMVP獎項的外籍投手。