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現代人生活繁忙，許多人連一些基本的家務事也無法騰出時間，寧願掏腰包請人來做。一名馬來西亞網友指出，當地興起一種專門幫人折衣服的新興工作，有人甚至用此工作月收入超過7000令吉（約新台幣49800元）。根據馬來西亞媒體《太陽報》和《中國報》報導，一名馬來西亞女子阿蒂卡在X平台發文，分享自己如何靠折衣服賺取額外收入，她指出很多人都不喜歡摺衣服，所以她的服務大受歡迎。據悉，她的服務對像大多數是用自助洗衣機洗衣的顧客，她會幫他們把洗好的衣服折好。阿蒂卡是透過洗衣服務平台，宣傳自己的折衣工作服務。她說自己一般每週接三單折衣服工作，每週收入約500至700令吉（約新台幣3742元到5239新元）。「不過如果你勤勞一點，甚至可以賺到1000多令吉（約新台幣7484元）。我們公司表現最好的，上個月還賺了7000多令吉（約新台幣49800元），他是有跟那些民宿業者簽約。」這篇文章引發網友共鳴，許多網友留言指出他們也曾為飯店、SPA、美容院提供類似服務，曾經一邊讀書、一邊兼職，還因此存夠錢去旅行。