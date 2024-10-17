近期天氣重點除了東北季風影響外，就是熱帶系統又開始活躍，預估有機會出現1、2個颱風之類的系統，不過是否影響台灣還需要進一步觀察。而週六（19日）東北季風南下，迎風面北部、東半部水氣增多轉陰天，並且高溫降至30度以下，提醒民眾週末出遊要留意降溫降雨。
今明兩天水氣減少，各地多雲到晴
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」預報指出，昨晚到今（17）日清晨這波微弱的東北季風已經減弱，隨著北方的大陸冷高壓東移而逐漸轉為偏東風環境，水氣也明顯減少，預估今天迎風面地區天氣跟昨天相比會好轉許多，雖然仍是多雲或陰天，但下雨的情形會變得零星許多。西半部地區天氣大致不變，一樣維持多雲到晴，午後在山區附近會有零星短暫陣雨機會。
明（18）日仍是偏東風環境，水氣有機會再更少一點，預估各地都是多雲到晴天氣為主，午後在山區附近才有零星短暫陣雨機會，氣溫方面會明顯偏高、感受暖熱。對於北部、東半部來說這樣的穩定天氣持續時間不長，從週六開始又會有明顯的變化出現。
週六起新一波東北季風南下，北部、東半部轉陰天
週六（19日）清晨微弱鋒面掠過臺灣東北方後，新一波的東北季風就會逐漸南下，迎風面北部、東半部水氣逐漸增多轉為多雲或陰天，桃園以北及東半部至恆春半島陸續都會有短暫陣雨機會，尤其基隆北海岸、東北部地區下雨時間長也比較明顯，累積雨量相對會比較多。
中南部地區天氣沒有明顯變化，仍是多雲到晴午後山區零星陣雨。北部、東北部氣溫將隨著東北季風南下而轉涼，高溫降至30度以下，中南部地區也會稍微降低1-2度左右，但由於仍有明顯陽光，轉涼的感受並不太明顯。
週日（20日）東北季風持續影響，但水氣有逐漸減少趨勢，預估迎風面地區雖然還是維持相似的陰雨天氣，但下半天到晚間降雨情形會陸續趨緩至停止。中南部地區整體天氣型態沒有明顯變化。
下週二晚間氣溫再下降！並有颱風生成機會
下週一到下週二（21日至22日）白天這波東北季風就會開始逐漸減弱，這段期間基隆北海岸、東北部地區還是會有局部短暫雨機會。下週二晚間新一波的東北季風就會南下，屆時北部、東半部地區又會轉為明顯的陰雨天氣型態，氣溫有機會進一步再降低1-2度。
目前來看下週除了東北季風持續影響以外，另一個天氣重點是在熱帶洋面上又會有低壓擾動發展的機會，目前的預報資料仍然相當混亂且分歧，只能判斷可能有系統生成，但什麼時間、會在哪邊生成都還有很大的不確定性，更不用說要預報會往哪邊移動、會帶來什麼樣的影響，暫時還不用太早擔心、持續追蹤關注最新的氣象資訊即可。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」氣象粉專也提到，下週關島～菲律賓東方之間又開始密密麻麻，表示熱帶系統又將活躍了，預估會有1～2個颱風之類的東西出現。不過目前各家模式看法頗為分歧，連AI也是，不太穩定，還無法評估是否影響台灣，建議大家先不要急不要慌，再觀察一下。
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氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」預報指出，昨晚到今（17）日清晨這波微弱的東北季風已經減弱，隨著北方的大陸冷高壓東移而逐漸轉為偏東風環境，水氣也明顯減少，預估今天迎風面地區天氣跟昨天相比會好轉許多，雖然仍是多雲或陰天，但下雨的情形會變得零星許多。西半部地區天氣大致不變，一樣維持多雲到晴，午後在山區附近會有零星短暫陣雨機會。
明（18）日仍是偏東風環境，水氣有機會再更少一點，預估各地都是多雲到晴天氣為主，午後在山區附近才有零星短暫陣雨機會，氣溫方面會明顯偏高、感受暖熱。對於北部、東半部來說這樣的穩定天氣持續時間不長，從週六開始又會有明顯的變化出現。
週六起新一波東北季風南下，北部、東半部轉陰天
週六（19日）清晨微弱鋒面掠過臺灣東北方後，新一波的東北季風就會逐漸南下，迎風面北部、東半部水氣逐漸增多轉為多雲或陰天，桃園以北及東半部至恆春半島陸續都會有短暫陣雨機會，尤其基隆北海岸、東北部地區下雨時間長也比較明顯，累積雨量相對會比較多。
中南部地區天氣沒有明顯變化，仍是多雲到晴午後山區零星陣雨。北部、東北部氣溫將隨著東北季風南下而轉涼，高溫降至30度以下，中南部地區也會稍微降低1-2度左右，但由於仍有明顯陽光，轉涼的感受並不太明顯。
週日（20日）東北季風持續影響，但水氣有逐漸減少趨勢，預估迎風面地區雖然還是維持相似的陰雨天氣，但下半天到晚間降雨情形會陸續趨緩至停止。中南部地區整體天氣型態沒有明顯變化。
下週二晚間氣溫再下降！並有颱風生成機會
下週一到下週二（21日至22日）白天這波東北季風就會開始逐漸減弱，這段期間基隆北海岸、東北部地區還是會有局部短暫雨機會。下週二晚間新一波的東北季風就會南下，屆時北部、東半部地區又會轉為明顯的陰雨天氣型態，氣溫有機會進一步再降低1-2度。
目前來看下週除了東北季風持續影響以外，另一個天氣重點是在熱帶洋面上又會有低壓擾動發展的機會，目前的預報資料仍然相當混亂且分歧，只能判斷可能有系統生成，但什麼時間、會在哪邊生成都還有很大的不確定性，更不用說要預報會往哪邊移動、會帶來什麼樣的影響，暫時還不用太早擔心、持續追蹤關注最新的氣象資訊即可。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」氣象粉專也提到，下週關島～菲律賓東方之間又開始密密麻麻，表示熱帶系統又將活躍了，預估會有1～2個颱風之類的東西出現。不過目前各家模式看法頗為分歧，連AI也是，不太穩定，還無法評估是否影響台灣，建議大家先不要急不要慌，再觀察一下。