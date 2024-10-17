我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部長郭智輝日前提出，在菲律賓等鄰近國家協助廠商建綠電廠，再將綠電運回台灣的方案，更點名美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）提供協助，引發熱議；郭智輝事後表示，此次發言太過輕率，數度致歉，也改口說不曾和AIT討論過。對此，資深媒體人黃揚明直言，郭智輝沒事把AIT扯進來是犯了大忌，也許不久就要回去當董事長了。郭智輝14日出席「印太戰略智庫」成立酒會時宣布，將在菲律賓設置電廠，把綠色電力帶回來台灣，15日受訪證實，為滿足台灣國內綠電需求，要在海外蓋綠電電廠，再透過船隻或海底電纜運輸回國內，也透露AIT處長谷立言有提供協助，尋求附近國家，包括菲律賓、日本。此話一出，引發外界討論，更遭到在野立委挨批發言太輕率。郭智輝事後道歉，「對個人的輕易發言，造成社會波瀾，感到抱歉」，關於AIT協助的說法，他也改口稱沒討論過。對此，黃揚明在臉書發文表示，郭智輝沒事把AIT扯進來犯了大忌，就是個誤入政治叢林的老白兔，並直言「相信不久的將來，郭部長就能回去崇越繼續當董事長了。」