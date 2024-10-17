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前總統蔡英文在歐洲訪問，但有網友質疑，蔡英文卸任後可直接出訪，但前總統馬英九卸任後出訪，卻受到管制，同為卸任元首，兩人的規定不同。不過台灣事實查核中心說，馬英九被境管期間也有出國訪問，和蔡英文一樣都須申請許可，並無雙標情況。查核中心說，依據現行《國家機密保護法》、《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，卸任總統出境管制期間為3年，可視情況延長1次、最多3年。境管期間若要出境，須向總統府提出申請並獲得許可才能成行；若要前往中國，則須經相關部會聯合審查許可。因此，卸任總統境管至少3年，可延長1次、最多3年（總共最多6年），網傳「馬有境管、蔡沒有」為錯誤訊息。查核中心說，馬英九卸任時是因申請赴香港參加活動，相關單位以國家安全考量駁回，幾個月後再申請出訪的馬來西亞和美國就沒有類似疑慮，申請有獲准，蔡英文與馬英九在卸任後依相同法規受出境管制，亦即境管期間出境須申請許可，2人有均依規定申請出國並獲批准。