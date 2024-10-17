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▲賈永婕帶101造型礦泉水、咖啡到立法院備詢，透露瓶裝水120元，象徵步步高升。（圖／賈永婕臉書）

▲賈永婕（右）接受賴士葆質詢畫面。（圖／賈永婕臉書）

▲立法院財政委員會臨時改期，賈永婕花大錢、首次搭頭等艙趕回台灣備詢。（圖／賈永婕臉書）

台北101「最美董事長」賈永婕上任1個多月，昨（16）日首度現身立法院接受備詢，雙十國慶煙火自然成為立委質詢焦重點，賈永婕表現從容不迫，應對犀利問題的反應讓全場莞爾，亮麗外型也成為立院「嬌點」。賈永婕深夜發文，透露被點名5次，榮登第二名，對於報告一點也不覺得困難，反倒是老公王兆杰完全不敢看她的直播。賈永婕日前赴美參加馬拉松賽事，昨天晚上在粉專分享，很難想像前一天還在芝加哥，昨天就在立法院，很珍惜這樣的人生經驗，「上台報告自己執行的案子對我而言一點也不難，因為自己的初心與軌跡自己最清楚！謝謝委員們的關心，今天被點名五次，榮登第二名，第一名是金管會，來賓請掌聲鼓勵鼓勵！報告我會上緊發條！」跑完42K全馬的賈永婕說，在立法院走路超級慢，因為雙腳實在痛到不行，感覺下一秒可能就要抽筋，只能一小步一小步慢慢走，「我的金主王董居然說完全不敢看我的直播，到底是對我多麼沒有信心啊...你們給賈董打幾分呢？」貼文發布不到半天獲得破萬人按讚，網友留言：「當然是100分啊！光是不顧跑完馬拉松的疲憊，又不惜重本趕回台灣到立法院的敬業態度，就令人十分的敬佩！而且接受質詢又不卑不亢！讚」、「不畏懼自信的光芒，內斂的氣質！妳真的好棒，越來越好」、「進退有據」、「賈董應對得宜」、「瞬間感染立法院整個嚴肅的氛圍，而且也有不一樣的表態方式，感覺很棒，加油！」昨天接受財委會質詢時，民進黨立委郭國文不滿101國慶煙火太短、沒有贊助商，直言賈永婕和兆豐金董座「漏氣欸」，稱現場很多公股銀行的董座，他可以幫忙拉贊助，還說「到我研究室開協調會、明年我來處理」，賈永婕一度露出尷尬表情，不過立刻指出當天進館人數增加59%、國人上觀景台人數成長2倍，笑回「會努力達到100分」。被國民黨立委賴士葆點名發言時，賈永婕一度忘記開麥克風，賴士葆說煙火秒數過短、不夠精彩，賈永婕表示：「基本上，我聽到的喜歡我們國慶煙火的人非常多！」猜測部分負評是來自有心人士的「水軍」或「網軍」，賴士葆接著問：「妳對國慶煙火的表現打幾分？」賈永婕回應：「應該不是我自己，我給我的團隊打95分！」引來台下一陣笑聲，賈永婕不解地反問：「為什麼要笑？」賴士葆問及101跨年煙火的準備進度，賈永婕故作神祕地說：「今年的跨年煙火會非常精彩。」尤其「非常精彩」4字還刻意放慢語速，並搶先透露今年會設計之前沒有的大型雷射秀，請大家拭目以待。