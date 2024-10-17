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▲網友分享自己去吃喜宴時，發現菜單的名稱都是讓人猜不出菜色的名字，引起廣大討論。（圖/爆廢公社二館）

▲內行網友解答，「小智，我一直在等你喔」就是一道雞湯料理，因為比雕遲遲等不到小智，被獵人抓去煮湯的迷因梗。（圖/爆廢公社二館）

▲小智在去年寶可夢特別版最後一集中，真的回去常磐森林找比雕，老粉等了24年之久。（圖／@anipoke_PR）

▲如果在喜宴菜色當中看到炸雞腿、雞翅千萬別懷疑新人，這是給賓客「有吃又有拿」的象徵哦！（圖／Pixabay）

喜宴菜名不按牌理出牌！大家應該都有去吃過辦桌，不論是流水席還是飯店規格高級喜宴，大家最期待的總是能吃到什麼菜色。而近日就有網友分享自己去參加喜宴時，看到整桌的菜單名稱都非常的詭異，一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出自己日前去參加喜宴，結果一看到桌上的菜單名目，菜色沒有一項是自己所知，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「公海應該是冷盤哈哈哈哈，仙人跳是佛跳牆」、「想知道小智那一道，什麼菜色可以跟寶可夢有關。」整排菜色當中，，過去自己去吃喜宴時，也有這一道，當時全桌人都霧煞煞，這個典故源自於寶可夢的小智過去在執行任務時，行經常磐森林之中，遇到波波與烈雀、大嘴雀地盤爭奪，發現波波們沒有領銜的頭目，加上害怕大嘴雀，一動也不敢動，，讓許多骨灰級粉絲老淚縱橫，直言「小智當了渣男24年還是回來了....」沒想到該故事被巧妙應用在菜單上，非常的有創意又逗趣。而除了有創意的菜色之外，《NOWnews》記者另外發現該份菜單還有另外的小巧思，該對新人連過去的傳統習俗都有做到位，事實上，炸雞腿當作辦桌菜色尾聲其實也是一種傳統習俗，，通常也比較會出現在南部的流水席當中，是一道辦桌時新人細膩又溫馨的佳餚哦！