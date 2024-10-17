喜宴菜名不按牌理出牌！大家應該都有去吃過辦桌，不論是流水席還是飯店規格高級喜宴，大家最期待的總是能吃到什麼菜色。而近日就有網友分享自己去參加喜宴時，看到整桌的菜單名稱都非常的詭異，其中一道「小智，我一直在等你喔....」更是讓大家猜不透，引起廣大迴響，釣出有人碰過同一道菜，解答這道是「雞湯」，背後原因笑翻不少人。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出自己日前去參加喜宴，結果一看到桌上的菜單名目，菜色沒有一項是自己所知，包括「船已經到公海了嗎？」、「北海道干貝賊拉可愛」、「這也算是一種仙人跳」、「哇，好精緻啊海大富」、「小智，我一直在這等你喔」、「來去菜市仔跨歐郎呷水果」等，菜名都非常有創意，沒辦法直觀的聯想菜色。

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▲網友分享自己去吃喜宴時，發現菜單的名稱都是讓人猜不出菜色的名字，引起廣大討論。（圖/爆廢公社二館）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「新人好有創意啊！來去菜市仔跨歐郎呷水果要笑死了」、「仙人跳應該是佛跳牆吧」、「比較好奇小智我一直在這等你是什麼菜色」、「想知道小智我一直在這等你是哪道菜，真的猜不到」、「公海應該是冷盤哈哈哈哈，仙人跳是佛跳牆」、「想知道小智那一道，什麼菜色可以跟寶可夢有關。」

喜宴菜名「小智我一直在這等你喔」！正解端上桌賓客笑了

整排菜色當中，引起最多人好奇的就是「小智，我一直在這等你喔....」這道菜，有內行人出面解答，這道菜就是「雞湯」，過去自己去吃喜宴時，也有這一道，當時全桌人都霧煞煞，後來端上桌發現是「雞湯」大家都笑了，因為「大比鳥等不到小智回來找牠，所以被獵人抓去燉雞湯」。

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▲內行網友解答，「小智，我一直在等你喔」就是一道雞湯料理，因為比雕遲遲等不到小智，被獵人抓去煮湯的迷因梗。（圖/爆廢公社二館）
這個典故源自於寶可夢的小智過去在執行任務時，行經常磐森林之中，遇到波波與烈雀、大嘴雀地盤爭奪，發現波波們沒有領銜的頭目，加上害怕大嘴雀，一動也不敢動，後來小智發現自己的大比鳥竟然可以指揮這些波波行動，有模有樣的當起牠們的領隊，後續更進化成「比雕」。

為了防止大嘴雀又回來欺負波波們，於是小智便把自己的「比雕」放在常磐森林，並且說「馬上就會回來接你」沒想到這個馬上，一轉眼就是24年，直到2023年特別篇最後一集時，小智終於睽違24年與老夥伴「比雕」相見歡，讓許多骨灰級粉絲老淚縱橫，直言「小智當了渣男24年還是回來了....」沒想到該故事被巧妙應用在菜單上，非常的有創意又逗趣。

▲小智沒失約，真的回來找比雕了。（圖／@anipoke_PR）
▲小智在去年寶可夢特別版最後一集中，真的回去常磐森林找比雕，老粉等了24年之久。（圖／@anipoke_PR）
不只菜名有創意！菜單「隱藏習俗」也有做到位

而除了有創意的菜色之外，《NOWnews》記者另外發現該份菜單還有另外的小巧思，該對新人連過去的傳統習俗都有做到位，在最後的鹹食「雞湯」出來前，前一道是「一人一支炸雞腿」，年輕一輩的人可能會困惑，這種相對便宜的食材，算是什麼的小巧思？

事實上，炸雞腿當作辦桌菜色尾聲其實也是一種傳統習俗，在早期是屬於經濟能力好的象徵，往往都會出現在大戶人家，通常是讓賓客打包回家的概念，讓賓客感到「有吃又有拿」，現在的辦桌基本上都已經看不到這道菜色，通常也比較會出現在南部的流水席當中，是一道辦桌時新人細膩又溫馨的佳餚哦！

▲為何炸雞攤很少賣炸雞腿？知情人吐3因素。（示意圖／取自pixabay）
▲如果在喜宴菜色當中看到炸雞腿、雞翅千萬別懷疑新人，這是給賓客「有吃又有拿」的象徵哦！（圖／Pixabay）

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