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在金州勇士季前熱身賽對上湖人的前一天，勇士隊二年級生Brandin Podziemski接受了採訪，他的發言吸引了外界的關注。，希望從兩人身上學習領導能力，接手成為勇士隊領袖。Podziemski在該次受訪時的發言中表示，「，無論場下或場上，成為球隊的領導者。」他誇Curry在職業生涯已經展現了很出色的領導力，能在場上場下影響隊友，自己想要學習他的這種才能，應用到自己身上。接下來Podziemski的話在網路上引起了一些討論，「說實話，。」Podziemski在去年加入球隊之後，確實成為了勇士隊輪換重要的一員，一定程度的扛下了Klay Thompson退化後無法承擔的工作，整季出賽74場，場均可得到9.2分5.8籃板3.7助攻，三分球命中率38.5%。有企圖心是好事，Podziemski說的也是實話，但在兩名老將仍在陣中的情況下，公開說出這些言論，必要性有待商榷。這一切似乎，不可避免地和這王朝球隊中的核心成員發生競爭。上賽季Jonathan Kuminga和Moses Moody也曾經因為場上發揮空間，而公開表達過沮喪，勇士隊「雙向計畫」雖然隨著Poole離開已經終止，但新老球員之間的矛盾似乎還在上演。