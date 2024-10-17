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▲武陵農場明年櫻花季及交通管制公告今天出爐。（圖／翻攝武陵農場臉書，2024.10.17）

▲櫻花季期間除了訂房遊客，只有團客遊覽車和賞櫻專車能進入農場。（圖／翻攝武陵農場臉書，2024.10.17）

▲武陵農場華麗的夜櫻林，只有過夜的旅客有緣欣賞。（圖／翻攝武陵農場臉書，2024.10.17）

台灣三大高山農場之一的武陵農場，擁有全國最大櫻花林，每年櫻花季進行入場人數限制、交通管制，且一房難求。場方今公告明年櫻花季管制期間，暫定2月10日至23日共14天，遊客搶訂房或露營區訂位、團客一日遊，依性質分4階段進行，最快是21日上午8點半的國民賓館「榮民有感櫻花季優先訂房」開放網路預約。一般遊客則是11月1日早上8點30分搶國民賓館。海拔約1750公尺至2200公尺的武陵農場位於台中市和平區，以「春花、夏果、秋楓、冬雪」四季不同風貌聞名。場內住宿包含武陵富野渡假村、武陵賓館、武陵山莊和武陵露營區，每年櫻花季總是一房難求，必須前一年就搶訂，其中武陵富野渡假村歷經一年整建，10月1日以全新面貌正式迎賓，賞楓季訂房率已超過6成。至於眾所期待的2025年武陵農場櫻花季，往年每日限6千人入場，場方今（17）日公告2月份訂房及交通管制辦法，管制期間為2025年2月10日至2月23日止，共14天。住宿於棲蘭、明池園區將給予適量通行證以供開車入場，詳細方案須等候下一波公告。遊客過夜部分，武陵國民賓館11月1日早上8點30分開放明年2月份網路訂房或電話訂房；露營區於12月1日早上8點開放網路訂位。國民賓館的「榮民有感櫻花季優先訂房」，在10月21日上午8點30分開放網路預約，不提供電話預約。至於團客一日遊，於11月10日上午9時起，開放旅行業網路登記預約。