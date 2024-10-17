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台北市前市長柯文哲因捲入京華城案而被羈押禁見，台灣民意基金會今（10）日公布最新民調顯示，47%認為柯有獲得司法公平審理，34.2%認為他沒獲得司法公平審理；對此，基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達兩項訊息，多數認為他有獲得公平審理，及超過660萬人對柯文哲案抱不平，這是一個不可忽視的現象。民調以「前台北市長柯文哲因京華城案被羈押禁見已超過一個月又七天。一般說來，您認為柯文哲有沒有獲得司法公平審理？」為題詢問，結果發現：47%認為他有獲得司法公平審理，34.2%認為他沒獲得司法公平審理，10.2%很難說，8.6%不知道、拒答。游盈隆指出，這項發現傳達了兩個訊息，一個是台灣社會對柯案是否獲得司法公平審理沒有共識，但多數認為他有獲得公平審理；另一個是，認為柯案沒獲得司法公平審理的人有三成四在台灣，一個百分點約19.5萬人，三成四代表的是超過660萬人對柯文哲案抱不平，這是一個不可忽視的現象。民調和上個月相比，國人對柯案是否獲得司法公平審理的態度有明顯不同，認為柯案有獲得司法公平審理的人增加6.7個百分點，認為沒有獲得司法公平審理的人增加7.8個百分點，表示很難說或不知道的人減少14.6個百分點 。此外，從年齡層看，20-34歲， 過半數不認為柯案有獲得司法公平審理 ，而55歲以上，過半數認為柯案有獲得司法公平審理，35-54歲則是多數認為柯案有獲得司法公平審理。從教育背景看， 不同教育背景的人對柯案是否獲得司法公平審理看法不一。 在大學及以上教育程度者中，43.7%認為柯案有獲得司法公平審理，45.1%認為沒有；專科及以下教育程度者中，明顯過半數或多數認為柯案有獲得司法公平審理。從政黨支持背景看，民進黨支持者，81.4%認為柯案有獲得司法公平審理，8.6%認為沒有；民眾黨支持者，87.4%認為柯案沒有獲得司法公平審理，7.8%認為有；國民黨支持者，39.7%認為柯案有獲得司法公平審理，44.7%認為沒有；中性選民，31.1%認為柯案有獲得司法公平審理，29.2%認為沒有。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年10月13至15 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual－frame random sampling ），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。