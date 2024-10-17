我是廣告 請繼續往下閱讀

零股交易前10大人氣ETF出爐，其中，台股高息ETF就佔了6席，有2檔債券ETF也上榜，分別為群益ESG投等債20+（00937B）以及元大美債20年（00679B），而頗受小資族青睞的群益台灣精選高息ETF（00919）不負眾望，穩坐人氣冠軍寶座。台灣幾乎人手都有一檔ETF，截至目前，台灣ETF總受益人數來到1340.6萬人，創下歷年新高。今年以來零股成交量排名前10者，有8檔是台股ETF，其中台股高息ETF就佔了6席，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受小資存股青睞。挾著降息投資契機，00937B、00679B等2檔債券ETF也上榜。其中，00937B自上市以來受到市場關注，除了其月月配、發行價15元吸引投資人外，其成分券鎖定ESG評分佳的企業所發行之長天期BBB級公司債；而配息金額階梯式向上創新高的00919則挾帶著連6季年化配息率逾10%的光環，穩坐人氣王寶座。今年截止目前，ETF零股成交量十大排行中，依序為00919、00878、00929、0056、0050、006208、00940、00937B、00713、00679B。法人表示，ETF被動型操作的指數股票型基金因產品選擇多樣，加上投資門檻友善，更是廣受投資人青睞，ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，其中投資人對股債各有所好，不過還是以台股ETF居大宗，一方面是台股是投資人最熟悉的市場，二方面高息ETF的配息更是吸引存股族的目光。ETF理財達人指出，台股高息在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益。