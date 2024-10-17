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中央銀行祭出第7波選擇性信用管制措施，市場以「金龍海嘯」來形容，也引發立委關注。央行總裁楊金龍今（17）日表示，房價上漲預期心理太強，房價上漲太快，要讓它冷卻下來，對長期房地產是好事。至於台灣房市是否已出現泡沫？他說，目前銀行體系算非常健全，只是預期房價上漲一直上去，大家拚命買房，就會催化房市泡沫，對「金融穩定」也是一種威脅，所以要未雨綢繆，抑制房價預期心理。楊金龍今日赴立法院財政委員會進行專案報告，國民黨立委林德福質詢市場將房貸及房市成交量下滑矛頭對向央行，以「金龍海嘯」來形容，目前房市交易正常嗎？楊金龍表示，去年房市太過熱，在太熱之下，他覺得應該讓房市冷卻下來，對長期房地產是好的。由於央行祭出第7波打炒房是要打擊房市預期心理，立委追問現在預期心理是否已到臨界點？楊金龍表示，房價高漲程中，確實對金融穩定有點憂慮，做第7波就是希望把預期反轉回來，但要反轉不大容易，至於台灣是否有房市泡沫？他說，目前來看，銀行體系算非常健全，因此，覺得如果在這時出手，也許時間會比較好，不要等到後面才出手不好。不過，楊金龍也說，泡沫很難定義，只是預期房價上漲心理一直上去，大家拚命買房，就會催化泡沫，對金融穩定是一種威脅，因此，要未雨綢繆，抑制房價預期心理。