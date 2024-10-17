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總統賴清德發表國慶演說後，中國於14日發動「聯合利劍-2024B」圍台軍演，出動海警編隊繞航台灣本島附近海域，並在約13小時後落幕。前立委郭正亮說，賴清德兩岸立場強硬，未來共軍應該會將把聯合利劍軍演「常態化」，每年恐怕都會至少發動3次對台軍演，這樣下去，兩岸遲早擦槍走火。郭正亮在《下班瀚你聊》說，賴清德的國慶演說其實已將當收斂，完全沒有提到兩岸軍事議題等，美國也認同，但即使如此，共軍還是要軍演，這就表示中國對賴清德完全不信任，前總統蔡英文任內，共軍也才一次軍演，就是當時的美國眾議院議長裴洛西來台，但背後也不完全是針對蔡英文，現在中國卻是處處針對賴清德。郭正亮說，這意味著中國將把聯合利劍軍演，當作對賴清德的例行活動，未來恐怕1年都要3次，可能是賴清德在元旦、520與國慶的全國講話，正好是上半年、年中跟年底，且可能會每次都加碼，可能某一天就真的對台灣的船攔查登檢。他也憂心，中國軍演雖然不會發射實彈，但卻會突然帶著實彈直接到你家門口，逼得台灣也必須反制，這樣下去，兩岸早晚會擦槍走火。