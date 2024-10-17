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▲阿根廷當地急救隊接獲報案趕到時，顱骨底部骨折的連恩傷勢嚴重，經過搶救仍然宣告不治。（圖／liampayne IG）

▲一世代曾經拿下7座全英音樂獎、4座MTV音樂錄影帶大獎、11座MTV歐洲音樂大獎、7座全美音樂獎等獎項。（圖／One Direction IG）

英國天團「1世代」（One Direction）的前成員連恩潘恩（Liam Payne）今（17）日稍早傳出過世的消息，當時正在與女友度假的連恩潘恩在阿根廷的布宜諾斯艾利斯的飯店墜中不幸墜樓身亡，享年31歲。不過隨著調查的深入，有目擊者透露，發現連恩生前就有出現情緒激動、摔壞筆電等異常行為，墜樓的具體原因仍在調查。據外媒報導，阿根廷布宜諾斯艾利斯緊急醫療服務（SAME）在當地時間16日晚間接獲報案，稱有一名貌似喝醉的男子行為、情緒異常，在收到報案7分鐘後救護隊趕到時，卻發現連恩潘恩從3樓陽台上跌落，顱骨底部骨折，傷勢嚴重臥倒在1樓的庭院內，經過搶救最終仍然宣告不治。協助調查的工作人員與其他目擊者表示，連恩潘恩生前似乎就因醉酒而情緒失控，不只在酒店大廳大鬧，還摔壞筆記型電腦，最終在工作人員的陪同下才回到房間，不料沒過多久，就傳出跌落陽台的噩耗。當時報案人稱連恩潘恩疑似還受到毒品的影響才導致失控脫序，但具體原因阿根廷警方仍然持續調查中。風靡全球的英國男團「1世代」，由哈利斯泰爾（Harry Styles）、贊恩馬里克（Zayn Malik）、奈爾霍蘭（Niall Horan）、連恩潘恩（Liam Payne）和路易湯林森（Louis Tomlinson）組成，雖然僅活動6年就各自單飛，但團體活動期間，不只橫掃多項歐美音樂大獎，傳唱度超高的〈妳如此美麗〉、〈青春不留白〉至今依然耳熟能詳，是歐美樂壇史上最暢銷樂團之一。