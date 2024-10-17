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星宇航空25日將掛牌上市，今（17）日為申購最後一天，每人可申購2張，承銷價20元，若以昨（16）日收盤價計算，抽中可賺約2萬元，前2日就湧進128萬多筆申購。星宇航空初次上市承銷採取80%競價拍賣、20％公開申購方式，競價拍賣股數總計31.96萬張，本次參與投標的合格標單共3.2萬筆，合格投標單共計68.79萬張，超額認購比率達2.2倍，最低得標價21.63元，最高得標價為100元，計算得標加權平均價23.28元。公開申購部分，星宇航空於10/15到10/17開始，每股承銷價20元，實際承銷張數7.99萬張，並在10/21抽籤、10/25撥券，每人可申購2張。星宇航空9月合併營收達28.19億元，雖然環比下降15%，但同比增長61.58%，創下同期新高紀錄。第3季營收為95.95億元，同比增加58%，創下單季新高。今（2024）年前3季合併營收達到259.27億元，同比增長62.5%，創歷史最高紀錄。星宇航空目前擁有24架飛機，計畫在年底前再增加2架A350-900，使機隊規模達到26架。星宇航空表示，會持續引進空中巴士系列機型，預計到2029年整體機隊規模可達53架。