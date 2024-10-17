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中央銀行祭出第7波打炒房措施，到底有沒有成效？央行總裁楊金龍今（17）日在立法院財政委員會表示，還需要時間觀察，不是馬上能見效，至於會不會再推出第8波管制措施？他說，「言之過早」，會觀察3大指標，檢討後再做決定，會進行滾動式檢討。由於外界將央行出手打炒房形容為「金龍海嘯」，國民黨立委林德福質詢楊金龍怎麼看？楊金龍表示，去年房市太過熱，在太熱之下，他覺得應該讓房市冷卻下來，對長期房地產是好的，預期房價上漲心理一直上去，大家拚命買房，就會催化泡沫，對金融穩定是一種威脅，因此，要未雨綢繆，抑制房價預期心理。不過，國民黨立委賴士葆提到，有人認為房市太熱就是超額儲蓄所致，對此，楊金龍則說，這會反映在經常帳順差，經常帳順差中大部分是貿易帳，超額儲蓄都是貿易帳所造成，錢都是用外幣持有，這就是資金的外流，若有順差就是資金外流，所以不是所有超額儲蓄都轉到房市去。國民黨立委賴士葆、李彥秀則追問央行第7波打炒房是否已有成效？楊金龍表示，「我很難說，還要一段時間觀察」，立委再問觀察半年可以嗎？楊金龍說，「再看看，我們會持續密切注意」，對某些市場觀察半年也許太長，但房市是比較特殊。立委進一步追問，如果半年後房市狀況跟現在差不多，央行會不會再有第8波打炒房措施？楊金龍則回應，「還言之過早」，而且健全房地產方案不是只有央行在做，央行會觀察3大指標，包括房價是否修正、不動產貸款集中度、不動產貸款金額，進行滾動式檢討。