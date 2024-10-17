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財政部長莊翠雲16日率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理赴立法院財政委員會報告並備質詢，民進黨立委王世堅質詢時相當激動，要莊翠雲將不合時宜的五大稅制降低，甚至怒轟她財政部長的位置不如給台北101董事長賈永婕當，賈永婕則是在台下露出苦笑，並做出「雙手合十」的動作。王世堅16日質詢時，指莊翠雲上任到現在，他用4個字來定義，「恃寵而驕」，前一任內閣大多都已經畢業，莊翠雲是少數、難得留下的其中1、2位，可能就因為被留下，覺得自己才能獲得肯定，而「恃寵而驕」衍伸而來的就是墨守成規、抱殘守缺。王世堅以稅制舉例，他表示已經提很多次，有很多不合宜的稅制，像是娛樂稅、印花稅、汽車關稅、汽機車貨物稅、保健品關稅，這些都是現在最為社會所詬病的，「跟你談了一個會期，要求針對這五大不合時宜應該調整的稅制去做調整，你馬上回答『這要先找到替代財源』」，王世堅激質問「那我請問你，富人稅的替代財源在哪裡？找到了沒有？答案是根本沒有，那你不是取消了嗎？」王世堅說自己已經觀察莊翠雲很久了，如果只是要守住這些稅收，一毛都不少，要墨守成規，「那坦白講，你的位置那就賦稅署長來做就好啊！那就國庫署長來做就好啊，甚至101董事長（賈永婕）來做也可以啊」，至少賈永婕夠年輕，有衝勁，「不是這樣嗎？她願意嘗試嘛！願意把立法院聲音聽進去好好研究，阿你聽一整個會期，有聽跟沒有聽一樣」。此話一出，引起台下一片笑聲，而賈永婕則是坐在位置上，面對主席台做出「雙手合十」的動作，還露出苦笑。