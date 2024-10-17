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▲防彈少年團（BTS）成員Jin（左）為了迎接J-Hope（右）退伍，還特別準備了花束。（圖／J-Hope IG）

▲先退伍的Jin曾在直播中放話J-Hope一退伍就要綁架他去拍攝。（圖／Jin IG）

防彈少年團（BTS）成員J-Hope今（17）日正式退伍，他以燦爛笑容迎接等待多時的粉絲與媒體。最驚喜的是，隊內的大哥Jin也穿著一身帥氣西裝，親自到場迎接弟弟，還準備了一大束花，先前他曾在直播中放話要在J-Hope退伍當天「綁架」他，然而到了現場卻變人體腳架蹲著幫舉麥克風，場面相當逗趣。J-Hope開心退伍，並向粉絲們表達感謝：「託粉絲各位的福，我健康退伍了。」而Jin此前在直播中透露，打算在J-Hope退伍當天「綁架」他去拍攝節目，他一度放話：「我可以在他退伍的那刻綁架他，把他拖去拍攝現場。其實你的想法不重要，因為綁架是我的決定。但你可能會看到這段，所以我還是問一下，可以綁架你嗎？」韓媒《Ten Asia》也報導指出，Jin為了歡迎從軍隊回歸的J-hope，計劃進行「特別的活動」。Jin身穿華麗酒紅色西裝並戴著墨鏡，氣勢十足的抵達弟弟的退伍現場，身後還跟著攝影師，似乎真的在拍攝節目內容，雖然兩人有說有笑，但最終並未同車離開，讓人十分好奇Jin的「綁架」J-Hope計畫到底沒有成功。隨著第一位入伍的成員Jin入伍，防彈少年團從2022年12月開始進入所謂的「軍白期」，隨後J-Hope、SUGA接連在2023年4月、9月陸續入伍，RM、V、Jimin、柾國也在2023年12月陸續開始服役，預計在2025年全員退伍後展開完整體活動。