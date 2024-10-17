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▲《靈能的挑戰》正進入團體戰的部分，晉級的12名算命老師，將分成5隊進行不同的關卡，分別為「因果」3小關及「情」的緣分介紹所。（圖/YT@Joeman）

▲率先挑戰團體賽關卡的「阿谷老師」以及目前最高分的「Tiffany老師」，表現中間，滿分50分獲得30分。（圖YT@Joeman）

▲阿卡西繪畫JULIO老師及佛學依琳老師聯手幫來賓解惑，結果JULIO老師說法當場被來賓反駁。（圖/YT@Joeman）

▲來賓「蛇」當場提出不認同算命老師提出的論點，表明自己沒有不自信，同時也是醫生認可心理狀態健康的病人。（圖/YT@Joeman）

▲節目請來的專業心理師「陳湘妤」幫來賓「蛇」做結尾，獲得來賓認同，讓觀眾不知道到底看了算命節目還是心理節目。（圖/YT@Joeman）

《靈能的挑戰》被譽為是「台版《通靈之戰》」，目前已經進入團體戰的部分，一共有12位算命老師進入該階段，然而在昨（16）日播出的第9集當中，由阿卡西繪畫JULIO老師及佛學依琳老師聯手幫來賓解惑，沒有想到整個過程中，來賓頻頻打臉算命老師的講解，最後兩位老師得到低分，反倒是節目請來的專業心理師輔導過後，獲得來賓認同，讓大批觀眾感到非常傻眼，直呼：「這是大型心理節目吧！」目前《靈能的挑戰》正進入團體戰的部分，晉級的12名算命老師，將分成5隊進行不同的關卡，在上週五播出的第8集當中，由「阿谷老師」以及目前最高分的「Tiffany老師」率先進行因果當中的「宿命」，結果表現不盡理想，在16日播出的第9集中，由阿卡西繪畫JULIO老師及佛學依琳老師聯手幫來賓解惑，挑戰因果當中「隱疾」關卡，來賓蛇自己也是一位塔羅師，而一開始JULIO老師請來賓「蛇」抽出一張卡牌，表示他抽到「幻影水晶」，意象是要「穿越」，，後來「JULIO老師」又說：「你都還沒想，你就先打消了自己，例如想要創業都還沒想就覺得自己不行。」，後續採訪蛇也表示「裡面那位男老師可能講話比較直接，沒到很不舒服，只是單純覺得你這想法我不認同。」後續節目請來的專業心理師「陳湘妤」受訪時表示陳湘妤也對蛇講解表示：結果該集播出之後，不少觀眾紛紛回應，如果你對這類型題材有興趣的話，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！