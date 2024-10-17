《靈能的挑戰》被譽為是「台版《通靈之戰》」，目前已經進入團體戰的部分，一共有12位算命老師進入該階段，然而在昨（16）日播出的第9集當中，由阿卡西繪畫JULIO老師及佛學依琳老師聯手幫來賓解惑，沒有想到整個過程中，來賓頻頻打臉算命老師的講解，最後兩位老師得到低分，反倒是節目請來的專業心理師輔導過後，獲得來賓認同，讓大批觀眾感到非常傻眼，直呼：「這是大型心理節目吧！」
目前《靈能的挑戰》正進入團體戰的部分，晉級的12名算命老師，將分成5隊進行不同的關卡，大關卡有「因果」以及「情」，「因果」又分為「隱疾」、「血緣」以及「宿命」；「情」則是「緣份介紹所」。「因果」關卡每一主題由2名算命老師組隊解題；「情」關卡則由3名算命老師組隊解題。
---------以下有雷，請斟酌觀看--------
在上週五播出的第8集當中，由「阿谷老師」以及目前最高分的「Tiffany老師」率先進行因果當中的「宿命」，結果表現不盡理想，阿谷老師被觀眾認為用「巴納姆效應」在解題，像是講出「你一定感覺到壓力很大」、「你現在過得很辛苦」、「曾經遇過很大的背叛」等等；Tiffany老師雖然有算出個人看法，但來賓也並不認同，認為不切合主軸，落入陷阱當中，最後兩人滿分50分只拿到30分。
來賓當場否決說法！算命老師尷尬得到低分
在16日播出的第9集中，由阿卡西繪畫JULIO老師及佛學依琳老師聯手幫來賓解惑，挑戰因果當中「隱疾」關卡，來賓蛇自己也是一位塔羅師，自從小時候腦部腫瘤開刀之後，就一直服用藥物來維持現況，但其後遺症也令他感到非常的困擾，希望能透過節目來尋求「除了藥物之外的秘方。」
而一開始JULIO老師請來賓「蛇」抽出一張卡牌，表示他抽到「幻影水晶」，意象是要「穿越」，JULIO老師解釋「前面就有一片霧要去穿越，你沒有找回自我認同的那個自信」來賓「蛇」則立刻回應：「我蠻自我認同的，我從小到大，應該都沒有人這樣說過我」，後來「JULIO老師」又說：「你都還沒想，你就先打消了自己，例如想要創業都還沒想就覺得自己不行。」
結果來賓「蛇」立刻打斷老師的話表示：「我先失禮一下，因為我不認同你講的這句話，第一，我很有自信，第二，不管心理醫生或精神科醫生都很認同我的想法思維，如果以心理醫生的角度來看，是心理狀態很健康的病人」，後續採訪蛇也表示「裡面那位男老師可能講話比較直接，沒到很不舒服，只是單純覺得你這想法我不認同。」最後來賓「蛇」並不是非常滿意兩位老師表現，滿分50分只給出20分的低分。
算命老師表現來賓不滿意！心理師收尾觀眾傻眼
後續節目請來的專業心理師「陳湘妤」受訪時表示「你永遠都要尊重你的客人主觀判斷，當然你有更深入的看見，說他沒自信、自尊心太高等等，但你的客戶明顯告訴你他不想要這樣，你也許要換一條路走，因為你的客戶才是他人生的專家」。
陳湘妤也對蛇講解表示：「我們不需要因為我們有什麼病，或是有一個人特別來問事，就先假定對方是弱勢的狀態，或者是他很需要幫助，這是你想說的對不對？」來賓蛇也回應：「對，我非常認同你這句話。」
結果該集播出之後，不少觀眾紛紛回應「所以這個關卡到底想要幹嘛，講來賓想聽的話？那這是靈能的挑戰還是心理諮商大作戰？」、「身為臨床醫師，這是一檔成功宣傳臨床心理治療的節目，讓台灣的大家能更了解心理治療的重要性」、「認可陳湘妤心理師的專業.....但整個關卡設計都怪到不行，到底是要算什麼？這一看問題就跟算命無關阿。」
目前《靈能的挑戰》已經播到第九集，晉級的算命老師一共有12位，目前進入命理團體戰的階段，如果你對這類型題材有興趣的話，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！
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在上週五播出的第8集當中，由「阿谷老師」以及目前最高分的「Tiffany老師」率先進行因果當中的「宿命」，結果表現不盡理想，阿谷老師被觀眾認為用「巴納姆效應」在解題，像是講出「你一定感覺到壓力很大」、「你現在過得很辛苦」、「曾經遇過很大的背叛」等等；Tiffany老師雖然有算出個人看法，但來賓也並不認同，認為不切合主軸，落入陷阱當中，最後兩人滿分50分只拿到30分。
來賓當場否決說法！算命老師尷尬得到低分
在16日播出的第9集中，由阿卡西繪畫JULIO老師及佛學依琳老師聯手幫來賓解惑，挑戰因果當中「隱疾」關卡，來賓蛇自己也是一位塔羅師，自從小時候腦部腫瘤開刀之後，就一直服用藥物來維持現況，但其後遺症也令他感到非常的困擾，希望能透過節目來尋求「除了藥物之外的秘方。」
而一開始JULIO老師請來賓「蛇」抽出一張卡牌，表示他抽到「幻影水晶」，意象是要「穿越」，JULIO老師解釋「前面就有一片霧要去穿越，你沒有找回自我認同的那個自信」來賓「蛇」則立刻回應：「我蠻自我認同的，我從小到大，應該都沒有人這樣說過我」，後來「JULIO老師」又說：「你都還沒想，你就先打消了自己，例如想要創業都還沒想就覺得自己不行。」
結果來賓「蛇」立刻打斷老師的話表示：「我先失禮一下，因為我不認同你講的這句話，第一，我很有自信，第二，不管心理醫生或精神科醫生都很認同我的想法思維，如果以心理醫生的角度來看，是心理狀態很健康的病人」，後續採訪蛇也表示「裡面那位男老師可能講話比較直接，沒到很不舒服，只是單純覺得你這想法我不認同。」最後來賓「蛇」並不是非常滿意兩位老師表現，滿分50分只給出20分的低分。
算命老師表現來賓不滿意！心理師收尾觀眾傻眼
後續節目請來的專業心理師「陳湘妤」受訪時表示「你永遠都要尊重你的客人主觀判斷，當然你有更深入的看見，說他沒自信、自尊心太高等等，但你的客戶明顯告訴你他不想要這樣，你也許要換一條路走，因為你的客戶才是他人生的專家」。
陳湘妤也對蛇講解表示：「我們不需要因為我們有什麼病，或是有一個人特別來問事，就先假定對方是弱勢的狀態，或者是他很需要幫助，這是你想說的對不對？」來賓蛇也回應：「對，我非常認同你這句話。」
結果該集播出之後，不少觀眾紛紛回應「所以這個關卡到底想要幹嘛，講來賓想聽的話？那這是靈能的挑戰還是心理諮商大作戰？」、「身為臨床醫師，這是一檔成功宣傳臨床心理治療的節目，讓台灣的大家能更了解心理治療的重要性」、「認可陳湘妤心理師的專業.....但整個關卡設計都怪到不行，到底是要算什麼？這一看問題就跟算命無關阿。」
目前《靈能的挑戰》已經播到第九集，晉級的算命老師一共有12位，目前進入命理團體戰的階段，如果你對這類型題材有興趣的話，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！